918國恥日 四川女大生穿和服校園拍照 被罵不愛國

女大生9月18日在校園中穿和服自拍，被批「毫無愛國心」。（取材自微信）

今年適逢九一八事變90周年，中國 官媒疾呼勿忘國恥，但四川攀枝花學院有一名女學生於9月18日當天，穿著和服拍照、逛校園，影片上網後挑起中國網友敏感神經，紛紛抨擊「毫無愛國心」、「國恥日竟如此操作」，校方也緊急回應會高度重視，將迅速調查處理。

據網傳畫面可見，四川攀枝花學院一名學生穿著粉色和服，手持紙傘和梳理日式妝髮，於校園內遊走，還有同伴在旁拍照。網友們忿忿不平的表示希望該學生要先好好學習一下歷史，學會好好做人，要不然枉為大學生。

據了解，該網紅學生為了博眼球才穿和服拍照的。雖然愛美之心人皆有之，但是要合時宜。九一八全中國上下都在紀念先烈，網紅學生做出這樣的行為著實令人不齒。甚至網友們都炮轟其沒有文化素質，絲毫沒有愛國之心。

有網友強調，此舉折射中國當代年輕人正在逐漸忘卻歷史，沒有反思，也「沒有意識到自己的行為影響有多惡劣。」 女大生9月18日在校園中穿和服自拍，觸動網友對抗日歷史的敏感神經。（取材自微信）

在接獲舉報後，攀枝花學院19日發布通報，回應稱校方高度重視此事，絕不姑息相關涉事人員，已經聯合攀枝花市相關部門展開調查。

無獨有偶，遼寧瀋陽也有一家日式料理店，於9月18日舉行店慶活動，被網友痛批，「不知道事變始於瀋陽嗎?」發起抵制，據媒體報導，該店現暫停營業，店員表示促銷活動是上級的決定，已經向上反映。