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專注西安事變研究 楊虎城將軍之女楊拯英去世

中國新聞組／北京20日電
2016年4月8日，楊拯英在家中。（取材自人民政協報）
2016年4月8日，楊拯英在家中。（取材自人民政協報）

與張學良共同發動「西安事變」的將領楊虎城將軍之女，政協陝西省委員會第五、六、七、八屆委員，陝西省政協辦公廳原正處級幹部楊拯英，因病醫治無效，於2021年9月17日17時50分在西安逝世，享年87歲。

人民政協報報導，楊拯英1934年2月6日生於西安，是楊虎城和夫人謝葆真所生的第三個孩子。

1936年楊虎城與張學良共同發動「西安事變」，1937年11月底被國民黨誘至南昌囚禁。在此後的12年中楊虎城一直被監禁，先後關押於湘、黔、川等地。

1938年，謝葆真攜幼子楊拯中為營救楊虎城而入獄，1947年2月9日被害於監獄。 1949年9月6日，楊虎城將軍與次子楊拯中、幼女楊拯貴等被特務殺害於重慶中美合作所戴公祠。

楊拯英曾回憶，西安事變時，她只有兩歲，直到父親、母親被殺害，她都沒再見過父母。外婆害怕她們姊妹受到敵人的迫害，總是叮囑她們不許跟任何人講起自己的父母。

妹妹楊拯漢在就讀陝西師範大學附屬小學三年級時，按外婆囑咐在父親姓名欄寫上叔叔的名字。班主任非常嚴肅地說：「拯漢，你的爸爸是在西安事變中起過重要作用的愛國將領，是我們國家的民族英雄，你父親的名字叫楊虎城，為什麼你連自己的父親都不敢承認?」她聽完淚流滿面。

2005年9月3日，楊拯英在北京出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利60周...
2005年9月3日，楊拯英在北京出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利60周年大型紀念活動。（新華社資料照片）

1950年6月楊拯英入黨以後，在西安市委文教黨委駐西安高中專幹。她於1959年擔任西安市第19中黨支部書記。文革前又隨丈夫去寶雞支左，在614廠子校擔任校長。

20世紀70年代末，楊拯英從一篇文章《吳晴珍》看到有關母親在獄中的情況，吳晴珍在貴州息烽監獄裡侍候過母親謝葆真，給監獄裡生的妹妹楊拯貴當奶媽。

為了更好地研究西安事變前後的歷史經過，楊拯英1981年調到陝西省政協文史辦。1991年，西安事變的親歷者呂正操將軍赴美參加美國西安事變研究會活動，回國後提出國內也應該成立西安事變研究會。這個任務落實到社科聯社會科學院。楊拯英便順理成章成為西安事變研究會的發起人之一。

在從事西安事變研究過程中，楊拯英和同事們詳細調查了父親在獄中的歷史，編輯出版了《回憶楊虎城將軍》，後又和姊姊楊拯美一起撰寫出版了《懷念母親謝葆真》。

1936年，楊虎城的妻子謝葆真與兒女們合影。左起：楊拯美、楊拯中、楊拯漢、楊拯英...
1936年，楊虎城的妻子謝葆真與兒女們合影。左起：楊拯美、楊拯中、楊拯漢、楊拯英。（取材自封面新聞）

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