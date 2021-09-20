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日本最新研究：現代日本人可能是漢族的混血後代

中國新聞組／北京20日電
根據日本專家1991年提倡的學說，現代日本人的直系祖先可能為彌生人，即繩文人（日本列島土著）與亞洲大陸移民的混血。（取材自環球網／朝日新聞供圖）
根據日本專家1991年提倡的學說，現代日本人的直系祖先可能為彌生人，即繩文人（日本列島土著）與亞洲大陸移民的混血。（取材自環球網／朝日新聞供圖）

現代日本人可能是中國漢族等東亞民族的後代？

日媒報導，日本金澤大學和鳥取大學等學術機構組成的國際研究團隊，18日在美國科學雜誌《science advances》上發表論文指出，在分析石川縣金澤市發現約1500年前古墳時代人骨的DNA過程中發現，古墳人DNA中包含東亞人身上多見的遺傳特徵，與現代日本人遺傳特徵幾乎一致。 朝日新聞稱，這意味著古墳人可能為現代日本人（即1945年至今）的直系祖先。

環球網引述朝日新聞報導，在約3000年前的彌生時代，亞洲大陸的人類開始大規模渡海移居日本。根據日本專家1991年提倡的學說，現代日本人的直系祖先可能為彌生人，即繩文人（日本列島土著）與亞洲大陸移民的混血。

不過，最新的研究結果表明，在彌生人的DNA中，發現很多東北亞人身上常見的遺傳特徵。另一方面，古墳人的DNA中包含彌生人DNA所不具備的、在東亞人身上多見的遺傳特徵，而這些特徵與現代日本人遺傳特徵幾乎一致。

報導指出，彌生時代是亞洲大陸人類移居日本列島的開端。之後，中國漢族等東亞民族開始渡海移居日本，將紡織、土木建造方面的新技術引進當時的日本，史稱古墳時代。 朝日新聞稱，研究結果表明，古墳人可能為（即彌生人與以漢族等移民的混血）現代日本人的直系祖先。

研究團隊成員表示，為了證實新的學說，需要增加人骨分析的樣本數量，「今後將廣泛調查古墳人和彌生人的基因，希望能夠進一步解密日本人起源之謎」。

關於現代日本人起源之謎，眾多日本網友展開了討論，一些網友對研究結果並不感到意外。有網友稱，在中國古代朝代更迭時，朝廷發生混亂，作為前朝高官的逃亡地點，日本列島很合適。每個時代大陸都會有移民或者難民來到日本，他們演變成日本人是合理的推斷。

還有網友稱，中國古代的人們直接渡海移居日本這一點可以從大米的DNA解析中證明。也有網友評論稱，不管怎麼說，「日本人是混血民族這一點無法動搖」。

最新研究顯示，現代日本人可能是中國漢族等東亞民族的後代。（取材自環球網／朝日新聞...
最新研究顯示，現代日本人可能是中國漢族等東亞民族的後代。（取材自環球網／朝日新聞供圖）

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