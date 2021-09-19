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武大首位華為「天才少年」 學霸博士還有時間練腹肌

中國新聞組／北京19日電
江奎熱愛生活與運動。（取材自21世紀經濟報導）
江奎熱愛生活與運動。（取材自21世紀經濟報導）

武漢大學計算機學院2019級計算機科學與技術專業博士江奎，入選華為「天才少年」計畫，也是該校首名入選的學生。這位超強學霸的一周計畫表近日在網路上曝光，科研學習、練腹肌、華為面試等一樣不落，讓許多人看傻眼。

21世紀經濟報導，「天才少年」計劃由華為創始人任正非於2019年發起，旨在吸引頂尖人才，三年來招募不足20人。「天才少年」的工資按年度工資制度發放，共有三檔，最高年薪達人民幣201萬元(約31萬美元)。

江奎是2019級武漢大學計算機學院計算機科學與技術專業博士生。（取材自21世紀經...
江奎是2019級武漢大學計算機學院計算機科學與技術專業博士生。（取材自21世紀經濟報導）

據報導，1994年生的江奎已發表30多篇論文，申報發明專利八項，授權兩項，並曾獲AIM (ICCV Workshop) 2019極端視頻超分辨率挑戰賽亞軍等。

熱愛生活的他，經常會和實驗室的好友相約打籃球，江奎還透露，「女朋友是科研路上最堅實的後盾」。如何能夠學業、愛情、工作兼顧，據悉，他能做到短時間內處理大量事情的秘訣就在於「多任務並行」。

江奎分享自己的日程表，只見他把所有需要完成的事情按照重要程度排序，細分到每一天的早、中、晚，合理分配在自己的時間紀錄表裡，計畫表中還要求自己一個月內練出腹肌。

江奎博士的一周計劃表在網上火了。（取材自21世紀經濟報導）
江奎博士的一周計劃表在網上火了。（取材自21世紀經濟報導）

江奎博士的一周計劃表在網上火了。（取材自21世紀經濟報導）
江奎博士的一周計劃表在網上火了。（取材自21世紀經濟報導）

江奎說，在完成一篇論文時，他已經在寫下一篇論文了，同時還在做下下篇論文idea的驗證，這樣做事不會有空窗期，還可以及時發現問題，互補優化。

江奎的導師王中元教授表示，「他很努力、很勤奮，能坐得住，動手能力很強，並且有一套自己的高效學習方法。」

7月時，華中科技大學電信學院2017級博士生廖明輝，及計算機學院本科畢業生武敏顏，二人一起入選華為「天才少年」計畫。其中，廖明輝斬獲最高檔年薪人民幣201萬元。據統計，華為「天才少年」自2019年以來共累計招募18人。其中，全球僅五人拿到最高年薪201萬元。

華中科技大學電信學院2017級博士生廖明輝獲「天才少年」計畫最高檔年薪人民幣20...
華中科技大學電信學院2017級博士生廖明輝獲「天才少年」計畫最高檔年薪人民幣201萬元。（取材自21世紀經濟報導）

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