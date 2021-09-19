鐵鎚敲不開 中國礦大月餅硬如礦？網笑包「五金餡」

網傳中國礦業大學發給學生的月餅十分「硬核」，用鐵鎚都敲不開。（取材自快科技）

什麼月餅竟然能擊碎梨子，用鐵鎚也敲不開？一年一度的中秋佳節臨近，北京中國 礦業大學發給師生月餅當作祝賀，不過近日有學生分享「硬核月餅」的影片，只見學生用鐵鎚敲打月餅，沒想到月餅非但敲不開，居然還不掉渣，引起網路熱議。

九派新聞報導，一位中國礦業大學學生把學校發的廣式月餅拿去敲梨子，結果梨碎了，月餅完好無損。影片又見這名學生用鐵鎚敲打月餅，正常月餅早就碎了，但是這塊月餅面對狂風暴雨的錘子攻擊，僅僅破了點皮。

另段「中國礦業大學（北京）的月餅能敲鐵床」的視頻也在網路熱傳。只見一款印有「礦」字的月餅在撞擊下毫髮無傷，還發出「嘭！嘭！」聲響，據學生描述，這款月餅是五仁餡，「但真是特別硬，根本掰不動」。

網友見狀調侃稱是「這是五金餡吧？」、「史上最硬核月餅」，還有人戲謔稱，學校發這種月餅是給學生磨牙的。據了解，礦大去年發的月餅也非常硬。有人說，「不愧是中國礦業大學，連月餅都像是從礦裡挖出來的」。

對此，中國礦業大學（北京）黨委宣傳部工作人員表示，網傳是去年的視頻，「我們的月餅沒有想像中的這麼硬，是學生戲謔的」。

在河南 、山西等許多高校也給師生發月餅，月餅硬核程度不輸礦大。去年中秋節前，山東大學給學生發了月餅，學生們拿到月餅表示「硬核程度不輸礦大」，砸床竟發出哐哐聲，還能砸碎核桃。