中助俄蓋地鐵站 網友吐槽：中國風變陰間風

空蕩無人的地鐵站，被部分中國網友形容看起來有一股「陰風陣陣」的感覺。（取材自觀察者網）

莫斯科市市長索比亞寧近日宣布，由中國 鐵建股份有限公司（中鐵建）參與建造的「莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目」正式完工，預計年底將投入使用。索比亞寧日前與工程人員們一起試乘了這條新建線路，車站內部卻讓網友忍不住瘋狂吐槽「中國風變成陰間風」。

觀察者網引述俄媒日前報導，「莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目」是中國企業在俄羅斯 的首個地鐵工程，施工線路全長4.6公里。這段線路是整個線路中施工條件最複雜的一段，也是莫斯科乃至整個俄羅斯首次在地鐵施工中引進外國企業。中國鐵建帶著五部中國自主研發的盾構機克服重重困難，在工程進度上創下紀錄，獲得莫斯科政府和工程人員的讚賞。

莫斯科地鐵第三換乘環線西南段部分上使用的中國傳統吉祥圖案被設計成了「黑白色調」，讓不少網友瘋狂吐槽「中國風變成陰間風」。（取材自觀察者網）

中國鐵建承建的三個地鐵站 中，其中一個名叫「米丘林站」，紀念的是俄羅斯生物學家、育種學家伊萬•米丘林。為了致敬中國工程師，莫斯科建築委員會當時批准了「米丘林站」的站內設計走「中國風」。莫斯科首席建築師謝爾蓋•庫茲涅佐夫透露，設計構想會將中國元素與植物圖案結合。其中中國元素會包括梅花、雲紋、團壽、八仙紋等，色調主要以紅色為主。

今年7月，負責該項目的中國鐵建設計部部長表示，米丘林站的建築形式延續了傳統的俄羅斯端頭廳長站台的建築形式，但裝修則運用了較多的中國傳統元素。比如，站台柱大面積使用了傳統的中國紅，燈具側面裝點了祥雲與窗欞圖案，紅色吊頂則採用了中國棋盤方格的形式。

空蕩無人的地鐵站，被部分中國網友形容看起來有一股「陰風陣陣」的感覺。（取材自觀察者網）

據報導，中國網友們最先關注的自然是「中國風」設計。車站內部讓不少網友忍不住瘋狂吐槽「中國風變成陰間風」──天花板下的燈光面板，裝飾用的中國傳統吉祥圖案似乎被設計成了「黑白色調」。這讓空蕩無人的地鐵站看起來著實有一股「陰風陣陣」的感覺……，也有人表示，這種俄式中國風也別具風味。

空蕩無人的地鐵站，被部分中國網友形容看起來有一股「陰風陣陣」的感覺。（取材自觀察者網）

兩方網友一度吵得不可開交。但其實從俄媒的現場視頻來看，這塊燈光面板的實際顏色是銀灰色，且車站內部主要是「紅灰白」色調，不是「紅黑白」色調。而且與圖片相比，視頻裡車站內燈光的冷暖度也有略微區別，並不是讓人發寒的冷白光。

此前，項目負責人弗拉基米爾•馬列耶夫曾告訴莫斯科晚報記者，天花板上的這種燈特地採用了中國風設計，是車站裡非常獨特的存在。