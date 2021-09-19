中助俄蓋地鐵站 網友吐槽：中國風變陰間風
莫斯科市市長索比亞寧近日宣布，由中國鐵建股份有限公司（中鐵建）參與建造的「莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目」正式完工，預計年底將投入使用。索比亞寧日前與工程人員們一起試乘了這條新建線路，車站內部卻讓網友忍不住瘋狂吐槽「中國風變成陰間風」。
觀察者網引述俄媒日前報導，「莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目」是中國企業在俄羅斯的首個地鐵工程，施工線路全長4.6公里。這段線路是整個線路中施工條件最複雜的一段，也是莫斯科乃至整個俄羅斯首次在地鐵施工中引進外國企業。中國鐵建帶著五部中國自主研發的盾構機克服重重困難，在工程進度上創下紀錄，獲得莫斯科政府和工程人員的讚賞。
中國鐵建承建的三個地鐵站中，其中一個名叫「米丘林站」，紀念的是俄羅斯生物學家、育種學家伊萬•米丘林。為了致敬中國工程師，莫斯科建築委員會當時批准了「米丘林站」的站內設計走「中國風」。莫斯科首席建築師謝爾蓋•庫茲涅佐夫透露，設計構想會將中國元素與植物圖案結合。其中中國元素會包括梅花、雲紋、團壽、八仙紋等，色調主要以紅色為主。
今年7月，負責該項目的中國鐵建設計部部長表示，米丘林站的建築形式延續了傳統的俄羅斯端頭廳長站台的建築形式，但裝修則運用了較多的中國傳統元素。比如，站台柱大面積使用了傳統的中國紅，燈具側面裝點了祥雲與窗欞圖案，紅色吊頂則採用了中國棋盤方格的形式。
據報導，中國網友們最先關注的自然是「中國風」設計。車站內部讓不少網友忍不住瘋狂吐槽「中國風變成陰間風」──天花板下的燈光面板，裝飾用的中國傳統吉祥圖案似乎被設計成了「黑白色調」。這讓空蕩無人的地鐵站看起來著實有一股「陰風陣陣」的感覺……，也有人表示，這種俄式中國風也別具風味。
兩方網友一度吵得不可開交。但其實從俄媒的現場視頻來看，這塊燈光面板的實際顏色是銀灰色，且車站內部主要是「紅灰白」色調，不是「紅黑白」色調。而且與圖片相比，視頻裡車站內燈光的冷暖度也有略微區別，並不是讓人發寒的冷白光。
此前，項目負責人弗拉基米爾•馬列耶夫曾告訴莫斯科晚報記者，天花板上的這種燈特地採用了中國風設計，是車站裡非常獨特的存在。
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