整頓演藝圈加碼 嚴查藝人逃漏稅 禁對嘴假唱

中國藝人范冰冰被爆逃漏稅引發巨大風波 。（中央社檔案照片）

中國 管理整頓演藝圈再有進一步行動，中國國家稅務總局辦公廳18日晚發出通知，要嚴查逃漏稅，定期對明星藝人稅收檢查。另外，中國文化和旅遊部官網18日發布加強規範管理演出市場的意見徵求稿（草案），擬規定不得組織演員假唱（對嘴），不得為假唱提供條件，否則將開罰。

環球網報導，為貫徹落實中宣部「關於開展文娛領域綜合治理工作 的通知」有關要求，依法依規深化文娛領域稅收秩序規範工作，促進行業長期健康發展，稅務總局辦公廳發出通知，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理。

國家稅務總局最新的通告，要嚴查藝人稅收情況。（取材自環球網）

「通知」提出，要進一步加強文娛領域從業人員日常稅收管理，對明星藝人、網路主播成立的個人工作室和企業，要輔導其依法依規建帳建制，並採用查帳徵收方式申報納稅。要定期開展稅收風險分析，近期要結合2020年度個人所得稅匯算清繳辦理情況，對存在涉稅風險的明星藝人、網路主播進行一對一風險提示和督促整改。

「通知」說，對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可以依法從輕、減輕或者免予處罰；對稅務機關調查核實和督促整改工作拒不配合的，要依法責令限改，並提請行業主管部門和行業協會協助督促糾正；情節嚴重的，要嚴肅依法查處。

鄭爽深陷簽訂陰陽合約、偷逃稅等爭議。（取材自微博）

要定期開展對明星藝人、網路主播的「雙隨機、一公開」稅收檢查，依法依規加大對文娛領域偷逃稅典型案件查處震懾和曝光力度。要加強對基層稅務機關日常徵管情況的監督檢查，對利用職權徇私舞弊的稅務人員，依法依規嚴肅處理。

「通知」指出，對依法誠信納稅的文娛領域從業人員及企業，要加大正面典型宣傳力度，發揮其引導示範作用，進一步提升文娛領域從業人員及企業的稅法遵從度，切實促進文娛領域在規範中發展，在發展中規範。

另據中央社報導，中國文化和旅遊部官網日發布「文化和旅遊部關於規範演出經紀行為加強演員管理促進演出市場健康有序發展的通知（徵求意見稿）」。「意見稿」明定演出活動不得使用造成惡劣社會影響的違法失德演員。「不得組織演員假唱，不得為假唱提供條件」。以假唱欺騙觀眾或者為演員假唱提供條件的，由文化和旅遊行 政部門依照「營業性演出管理條例」第47條規定，對演出舉辦單位和演員予以處罰。

起草說明稱，這是因為一段時間以來文娛領域出現的藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題，敗壞行業形象，損害社會風氣，對演出市場造成較大衝擊，擾亂了市場秩序，人民群眾反映強烈。「意見稿」提到，在嚴格主體資質管理方面，從事演員簽約、推廣、代理等營業性演出經紀活動的演員經紀公司、工作室，應當嚴格按照有關規定，向文化和旅遊行政部門申請取得營業性演出許可證。嚴格執行演出經紀人員資格認定制。