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恒大兌付資產自救 住宅、公寓、商舖全折價賣

中國新聞組／北京19日電
恒大爆雷後，中國多地受害人紛紛前往恒大公司討錢。圖為恒大員工在企業總部前聚眾高喊「還我血汗錢」。（視頻截圖）
恒大爆雷後，中國多地受害人紛紛前往恒大公司討錢。圖為恒大員工在企業總部前聚眾高喊「還我血汗錢」。（視頻截圖）

恒大財富兌付危機如何收場備受市場關注。報導說，恒大正緊急啟動實物資產兌付工作展開自救，除調整項目開發時間表等之外，恒大各地區公司要把所有已取證未售的住宅等資產拿出來，住宅、公寓、商舖和車位分別依當期售價基礎打7.2折、5.4折和4.8折兌付。

近日，數百名投資者上街頭維權，要求恒大兌付理財產品。證券時報報導，據此前公布的兌付方案，恒大財富將提供現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付三種方案。投資者可三選一，或組合任意兩種及三種方案兌付。

具體而言，現金分期兌付只針對合同約定期限到期的投資產品，到期當月最後一個工作日支付產品本息的10%，以後每三個月支付10%，以此類推直至全部支付完畢。

實物資產兌付金額計算方式為到期者本息全額兌付，未到期者本金全額兌付。據恒大財富執行董事兼總經理杜亮的說法，恒大各地區公司要把所有已取證未售的住宅、公寓、商舖和車位，分別按照當期售價基礎打7.2折、5.4折和4.8折。若資產折後價格低於所在地政府備案價，按當地政府要求的備案價操作。

第三種沖抵購房尾款的兌付方式，針對12日24點前已認購任意恒大樓盤房屋的投資者，可以使用全部或部分兌付金額沖抵本人或他人的購房尾款。

報導說，值得一提的是，此前有部分恒大高管提前兌付理財產品引發投資者不滿。恒大集團昨天對此回應稱已要求6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

報導指出，恒大正在以多種措施展開自救。措施包括但不限於：調整項目開發時間表、嚴格控製成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產（包括但不限於投資物業、酒店及其他物業）及引入投資者增加本集團及附屬公司股本。

恒大集團董事局主席許家印也曾在10日的專題會議上承諾，恒大財富的投資者「一分錢不能少」。

投資 恒大集團 工作

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