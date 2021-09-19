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先跑先贏？歐洲最大資產管理公司拋售9成恒大債券

中國新聞組／北京19日電
深陷債務風暴的中國恒大集團18日承認有6名高管提前贖回12筆投資產品。（中新社）
深陷債務風暴的中國恒大集團18日承認有6名高管提前贖回12筆投資產品。（中新社）

深陷債務風暴的中國房地產龍頭恒大集團，承認有高管提前「下車」、贖回恒大財富投資產品，已限期6人將所有款項歸還，並將予嚴厲懲處。此外，不只恒大高管積極套現，歐洲最大的資產管理公司東方匯理（Amundi）也先跑先贏，被證實已拋售所持有的9成恒大債券，目前僅剩下一成恒大債券價值約為2500萬美元。

路透報導， 東方匯理一位發言人周五表示，該公司的中國恒大集團敞口目前為2500萬美元，不到今年早些時候的10%。東方匯理是歐洲最大的資產管理公司，管理資產規模達2兆美元。

據相關數據顯示，東方匯理在3月持有價值約3億美元的恒大國際市場債券，是當時最大的整體持有者。當時恒大的國際債券總計近200億美元，每一美元面值的債券交易價接近90美分，但此後由於對其財務狀況的擔憂加劇，本月交易價已跌至25-30美分。

另據自由亞洲電台報導，恒大18日的公告披露，截至2021年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恒大財富58筆投資產品。

5月1日至9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截至9月8日，有39人仍持有恒大財富50筆投資產品。

恒大集團強調，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返還，並給予嚴厲懲處。恒大財富必須嚴格按照已公布的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時也要求恒大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客戶服務工作。

據了解，恒大集團財務危機也連帶衝擊中國職業足球傳統強隊廣州恒大。有體育媒體18日報導，廣州恒大高層日前已告知中超高層要「做好最壞準備」，讓中超做好廣州恒大中途可能退出聯賽的準備。

投資 恒大集團 債券

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