北京觀察／「共同富裕」與計程車司機的中國夢

習近平於8月下旬再度號召「共同富裕」，強調「三次分配」，中國眾家科技富豪突然群起捐輸扶貧，善款動輒百億，猶如向北京繳「保護費」。 （新華社）

中國 近期強推多項整改，涉平台科技巨頭、補教業、網路遊戲和娛樂圈等，幾近「清洗」之舉，同時強調「共同富裕」，配上毛左寫手李光滿「檄文」熱傳，頓時風聲鶴唳，輿論紛指「打土豪，分田地」、「回頭吃大鍋飯」等「文革」幽靈似又籠罩神州大地，這讓我想起在中國一段經歷。

幾年前，我在北京 駐點，有次接到臨時趕赴其他城市採訪任務，急著去北京首都機場，於是叫了一輛專車，才發現來的是頗高級的奧迪A6進口車。

司機大叔聊到年幼經歷，文革時的悲慘與貧困歷歷在目，最後說了一段話令我記憶深刻。他說：「我小時候根本不敢想有自己的車，更別說是開上奧迪了，共產黨有很多問題，但人民生活變好也是事實，至少，我比我爹娘生活要好太多。現在問題是，有錢人太有錢了，社會有矛盾。」

相信許多中國民眾都有類似感受，尤其經歷文革的人，他們絕不會允許文革復辟，這是血的教訓。鑒於習仲勛、習近平父子曾受文革迫害和牽連，我認為習不會掀起「二次文革」，起碼不會讓毛時代動盪重演，因為那對中共也會是難以承受的風暴 。

曾在體制內任職的鄧聿文就提到，文革「標配」有四，一是最高當局存在兩條路線鬥爭，至少最高領導人認為存在兩條路線鬥爭；二是由最高領導人發動的大規模群眾政治運動；三是群眾造領導的反，也即運動目標指向黨內走資本主義道路的當權派；四是鮮明意識形態的壓迫性。他質疑以習當前做法，除第四點，有多少文革因子在內？

「二次文革」成為當前輿論流行說法，主要與李光滿那多處帶有文革語言的文章有關。且該文還獲眾多官媒轉載，隱約有高層授意的意思。

不過，毛時代文革是經人民日報正式宣告，不可能透過默默無名寫手宣達，且各官媒轉發時，或多或少都刪改了原文，拿掉針對性太強的段落，同為「體制內」的胡錫進又公開批判該文誤判誤導。習當下權勢亦未受到強力挑戰，怎麼看都與毛發動文革背景相差甚遠。

但中國以「清洗式」手段整改是真的，這就要與「共同富裕」一起理解。習自認承續於毛和鄧，毛鄧讓中國「站起來」和「富起來」，習的使命是讓中國「強起來」並且依循「中國特色社會主義」道路，不是西方資本主義發展路線，社會發展和形塑，不能靠資本主義那隻手，過度且無序的資本擴張和引導，不是他心中的理想中國。

所以連串整改涉平台巨頭壟斷阻礙競爭；被貼上「精神鴉片」致使青少年沉迷的網路遊戲；熱中菁英主義卻極度加重學生負擔且無形中固化社會流動的補教業；一味追逐流量鼓動和取悅飯圈文化的娛樂圈等，共同特點是資本運作很大程度支配了行業發展，致亂象叢生，故「矯枉須過正」，要從資本手中奪回社會形塑權。

中國過去放任資本「野蠻生長」時代已結束，但這不代表要回去吃大鍋飯，經改革開放幾十年，北京認知到資本的兩面性，現在雖防範資本，但中國發展也離不開資本。習要的是一個聽黨話的資本運作，「乾淨的」網路和社會，消除極端貧富差距的「共同富裕」，不以榨乾家長和學生而興盛的補教業。要做到這些，需強有力的控制和維穩，而非掀起另一場文革。