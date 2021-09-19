網友瘋傳「統計光棍」 媒體：為民解困 不該被嘲諷

中國一些農村地區，男女比例失調，農村「剩男」娶妻難。（中新社）

廣西玉林市陸川縣委下發通知，要求各單位統計中青年未娶媳婦人數，在網路上引發不少嘲諷。澎湃新聞發文指出，不應把統計「未娶媳婦人數」僅僅當作一個段子看。實實在在地幫助大齡男青年解決婚戀問題，也是為民辦實事的體現之一。在這個意義上，不僅不應該冷嘲熱諷，還應該為陸川縣點個讚。

澎湃新聞指出，從現實來看，農村男青年愁「娶」受性別失衡直接影響，成因並不複雜。廣西玉林陸川地處邊遠地區，當地農村中青年娶不上媳婦，無非是受地理環境限制，囿於經濟發展落後和婚齡人口性別比失衡，再加上彩禮上漲、女性擇偶觀改變以及男性自身條件等因素。

必須看到，不僅是在廣西，中國 廣大農村不少中青年「打光棍」現象本就是個社會難題。無論是學者研究，還是高校田野調查，都應該對此加大關注度，深入分析背後成因，這對促進人口長期均衡發展大有裨益。

澎湃新聞說，越是男多女少的典型地區，大齡未婚男性越多，還很容易陷入買婚、騙婚的困局。當地政府發文讓各部門報材料，除了統計未婚人數，下一步是否會提出建設性意見，目前尚不可知。但有關部門對大齡未婚男青年很關心，卻是事實。

不管具體數字是多少，男女人口比例不平衡是現實問題。尤其是，廣大農村特別是邊遠地區「可婚人口性別比」呈現男性居多的趨勢，即「草根光棍」越來越多。而在大城市中，則是「大齡剩女」居多。

從長遠來看，保障兩性公平待遇，消除男孩偏好、避免性別偏好傳遞是扭轉性別比的關鍵。從短期來看，消除天價彩禮、改善農村貧困、鼓勵積極的婚姻價值觀，才是讓農村中青年男性擺脫婚配困境的辦法。

澎湃新聞表示，對地方政府而言，幫助農村中青年擺脫「婚姻擠壓」、消除婚育偏見、讓農村人口發展實現均衡發展，這是一個嚴肅的課題。多想辦法主動作為，正是化解難題的基礎。所以，正如有位網友所說的，「留言都是熱嘲冷諷的，難道政府這樣不算是為民辦事嗎？」

事實上，有關部門對「未婚青年」的關注和幫扶亦是分內職責，此前安徽實施在皖大學生婚姻幫扶工程也曾引發熱議。把兩個事件聯系起來看，既說明大齡男青年的婚戀問題有普遍性，也說明，「解決方案」可能不遠了。