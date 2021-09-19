驚動李克強…農民怨難娶媳婦 官方急令統計光棍人數

李克強在廣西陸川縣與村民交談。（取材自中國政府網）

中國 總理李克強 16日赴廣西玉林市陸川縣考察，有農民當面反映「農村娶媳婦太難了」。陸川縣17日隨即下發通知，要求各單位統計中青年未娶媳婦人數，並剖析原因，提出對策。「通知」在網路引發熱傳，網友嘲諷質疑統計的實際效用，「難道國家要統一分發媳婦嗎？」

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綜合媒體報導，李克強16至18日赴廣西玉林、南寧考察。在陸川縣東西村，李克強走進甘蔗田與蔗農交談，問農民還要反映什麼，一位婦女說：「哎呀，那個農村娶媳婦太難了！」引發李克強與現場人員大笑。

陸川縣17日隨即下發通知，知要求各鎮詳細調查統計中青年未娶媳婦人數。（取材自陸川縣委辦公室）

陸川縣隔日隨即下發通知要求統計中青年未娶人數，「通知」要求各鎮詳細調查統計中青年未娶媳婦人數、剖析原因，提出對策等，縣民政局、縣總工會、團縣委、縣婦聯、縣殘聯根據單位詳細剖析問題所在，提出切實有效對策建議。殘聯統計殘疾人中青年人數以及未娶妻人數多少等。「通知」並要求問題內容詳實，層次清晰，有具體數據和例子支撐，有關材料需於22日中午前報送。

有網友質疑，既然是統計中青年未娶人數，為啥只統計男光棍未娶，不調查女青年未嫁？有人說，不知道的還以為要給中青年「發媳婦」呢。還有人擔心，統計未婚人員名單上報，下一步怕不是要組織上門催婚？

中國第七次人口普查 數據顯示，中國男性比女性人口多出3000餘萬。社會上更是流傳一種聲音：「中國將有3000萬男性打光棍」。對此，國家統計局日前解釋，從20歲到40歲這一主要婚育年齡段來看，男性比女性多出1700多萬人，並非3000多萬人。

媒體報導，男光棍娶妻難，除了人口比例失衡，天價「彩禮」也是一主要原因，媒體日前走訪山西、河南等地，發現農村娶妻必備的車、房、彩禮等新「三大件」飆漲到上百萬元人民幣，農民大嘆「實在娶不起」。