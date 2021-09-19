杭州5歲兒小區送快遞半月掙50元 啥原因？

5歲男孩仔仔每天在小區幫鄰居取快遞賺錢。（取材自錢江晚報）

媽媽竟讓自己5歲的兒子在小區幫人送快遞賺錢，還主動貼通知幫兒子攬活，這到底是怎麼回事？

錢江晚報報導，故事主人翁是家住杭州的趙女士及她5歲的兒子「仔仔」。「仔仔」活潑開朗、挺招大人小孩喜歡，但常不跟父母打招呼就去鄰居「做客」，還會自做主張拿家裡零錢去小超市門口坐搖搖車。

「有時候找不到孩子，真的很著急，我也說過他，甚至還動手打過他，但沒有辦法。」趙女士說，仔仔還有一個壞習慣，總是隨便拿家裡的硬幣，去門口小超市。「在仔仔的概念裡，好像家裡的錢就是可以隨便拿的。」

因為經常帶孩子去小區快遞房拿東西，趙女士全家人和快遞房叔叔比較熟，而小區快遞房晚上9點關門，很多鄰居會來不及取快遞，趙女士就想出了在快遞房貼通知，幫兒子攬活送快遞的主意。

趙女士貼了通知，留下自己的手機 號碼，讓鄰居加她微信 幫兒子接活。「既可以培養孩子的財商，又能滿足孩子喜歡到處跑的慾望」，趙女士說。

媽媽在小區貼通知，幫兒子接活。（取材自錢江晚報）

一個快遞5毛錢，三個快遞1塊錢，價格也不是特別固定，有的鄰居很客氣，看到仔仔送貨上門，一個快遞也會給到孩子1塊錢。趙女士下午5點到晚上8點陪兒子一起送貨，他們每天總能接到幾單活，送了一陣子，小區的孩子看到仔仔送快遞，也跟著他一起送。

接活半個月的仔仔目前已經掙了50元，他想買一隻價值500元的小天才電話手表。仔仔的爸爸對他說，「如果你送快遞賺到200塊，家裡就補貼300塊給你買電話手表。」此後，仔仔每天送快遞就更加積極了。

仔仔送快遞賺錢的事情傳開，引發了很多網友的關注，這其中除了讚賞，還有不同的聲音。有人覺得，孩子晚上送快遞不安全；也有人覺得，快遞本身不夠衛生，怕影響孩子健康。

對這些說法，趙女士表示，她其實都考慮過這些問題，只是相較現在孩子送快遞得到的鍛鍊和收穫，這些都是小問題。