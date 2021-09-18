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吃了精神會變好？上海精神病院月餅暴紅 轉賣賺15倍

中國新聞組／上海18日電
上海精神衛生中心月餅意外暴紅。（取材自時代周報）
上海精神衛生中心月餅意外暴紅。（取材自時代周報）

上海精神衛生中心閔行職區食堂推出的月餅，近日在網路上暴紅，甚至被炒到網路價比原價高15倍。有網友說，「吃了這個月餅，我發覺精神多了」。

時代周報報導，有網友在網上求購「宛平南路600號月餅」，其實是一場誤會，因為這個地址是上海市精神衛生中心總院所在地，但最近的網紅月餅其實出自上海精神衛生中心閔行職區食堂。而且一般網友難有購買資格，因為這款月餅僅限醫院員工購買。

來源:YouTube

這款暴紅的月餅有六種口味，一盒原價78元（約12美元）。月餅上印有上海市精神衛生中心的Logo，超高顏質受到網紅追捧。今年是第一次推出醫院定製月餅。

醫院食堂玻璃門貼著一張A4紙上書大字：網紅月餅，一人一張卡，不允許代購。一人限購12個。

而暴紅的創新流心雪媚娘系列禮盒裝早已售空（涵蓋牛奶芝士、青蘋青梅、咖啡巧克力、蜜桃鐵觀音、荔浦香芋、黃金紫薯六種口味）。七大箱的現貨月餅，在開門20分鐘後，便只剩下兩箱半蜜桃鐵觀音口味的月餅了。

「我們就是來排隊買點散裝的，口味也不全了。我買了12個，給朋友帶的」，趙梅（化名）敞開袋子說，「每天限定3000個，提前在網上排隊。今天已經是最後一天，沒有了」。

暴紅的月餅有6種口味。（取材自時代周報）
暴紅的月餅有6種口味。（取材自時代周報）

「散裝只剩下這麼多了，開始清倉啦，賣掉就沒有了」。一位食堂職工透露，禮盒裝也不會再售賣，「院領導不同意加購，可能是怕太火了影響不好」。

意外走紅之後，月餅價格飛漲。部分網購平台一盒漲到200到500元（約30到77美元）不等，還有平台炒到850元，甚至是1288元（約199美元）。

為何這款月餅會暴紅？不少醫院職工都同感疑問。「炒這麼高？誰買啊？我都送光啦。120元就賣了，還包郵呢」，一位護士笑道。

一名網友說，自己是找人幫忙買的，加同城運費，最終以220元拿到一盒，「有點甜，就是看著好看，味道也就一般」。

有網友分 享「吃了這個月餅，我發覺精神多了」。（取材自時代周報）
有網友分 享「吃了這個月餅，我發覺精神多了」。（取材自時代周報）

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