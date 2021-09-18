我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX「平民太空團」安返地球 降落佛州海面

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

嘴上說不要身體很誠實 中國用戶買崩蘋果官網 連夜補貨

中國新聞組╱北京19日電
iPhone 13系列手機開啟預售後幾分鐘，蘋果官網商店就被癱瘓了。（網頁截圖）
iPhone 13系列手機開啟預售後幾分鐘，蘋果官網商店就被癱瘓了。（網頁截圖）

蘋果新款iPhone13已開售，中國「果粉」嘴上說不要，身體卻很誠實，直接把蘋果官網買崩了，iPhone13首批售罄連夜補貨，多個話題衝上了熱搜。很多網友感嘆，「說話的愛國呢」、「小米、華為等國產手機比蘋果差嗎？把蘋果官網買崩了，真是悲哀啊」；但也有網友認為無須將消費行為跟愛國與否扯在一起。

中國基金報報導導，蘋果iPhone 13系列手機17日在蘋果官網和各大電商平台開啟預售。預售開始後不久，各平台均遭遇「秒沒」狀況，蘋果官網也出現頁面卡頓等狀況。晚上21時許，話題「蘋果官網崩了」登上微博實時熱搜榜第一位。

蘋果新手機熱度遠大於預期，蘋果官網系統崩潰。據報導，大量網友表示：付款的時候卡掉了，訂單也完全點不進去，想重新下單，結果又沒貨了。硬生生刷新到訂單過期也沒付上款 。

在京東平台，當iPhone 13系列開啟預售後也被「秒光」，此前，京東對外表示，當iPhone 13發布後，京東頁面上線後僅1小時，iPhone 13系列預約人數已突破20萬。

報導指出，天貓、拼多多在30分鐘內紛紛售空。官網顯示，iPhone 13的發貨時間預計7到10個工作日，iPhone 13 Pro預計3到4周發貨。有媒體跟蹤發現，蘋果連夜補貨天貓旗艦店，部分型號在短時間內陸續恢復正常購買。

之前在天貓平台預訂中最受歡迎的粉色款果然走俏，不到3分鐘就被瘋搶一空。iPhone 13正式發布後，粉色款立即就沖上熱搜，不少網友也調侃，庫克真是太了解男性用戶的喜好了。

為什麼這次這麼火？報導稱，在中國市場，蘋果對iPhone 13系列的定價則又有一些優惠，與iPhone 12系列同容量相比，有300～800元的降價。其中，iPhone 13 mini起步容量為128GB，售價5199元人民幣（約804美元），基本上殺入5000元人民幣檔。與國產高端機形成了直接的價格競爭。

iPhone 13「加量不加價」充分說明了蘋果有很強的產業鏈控制能力。市場普遍認為iPhone 13系列大概率會延續此前兩代機型的長期銷售火熱態勢。

　在京東平台，當iPhone 13系列開啟預售後也被「秒光」。（取材自中國基金報...
　在京東平台，當iPhone 13系列開啟預售後也被「秒光」。（取材自中國基金報）
之前在天貓平台預訂中最受歡迎的粉色款果然走俏，不到3分鐘就被瘋搶一空。（取材自中...
之前在天貓平台預訂中最受歡迎的粉色款果然走俏，不到3分鐘就被瘋搶一空。（取材自中國基金報）

iPhone 蘋果 中國

上一則

中國稅務總局：對藝人嚴查逃漏稅 定期稅收檢查

下一則

李克強：國家對民營企業一視同仁

延伸閱讀

iPhone 13系列電池容量曝光 「這型號」增加18%超有感

iPhone 13系列電池容量曝光 「這型號」增加18%超有感
華爾街：蘋果仍在超級周期

華爾街：蘋果仍在超級周期
iPhone 13無新意 網推蘋果這款神機：現在還在用

iPhone 13無新意 網推蘋果這款神機：現在還在用
依舊不送充電頭、耳機 iPhone 13為環保再少「這1樣」

依舊不送充電頭、耳機 iPhone 13為環保再少「這1樣」

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死
加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀
世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買
不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工