嘴上說不要身體很誠實 中國用戶買崩蘋果官網 連夜補貨

iPhone 13系列手機開啟預售後幾分鐘，蘋果官網商店就被癱瘓了。（網頁截圖）

蘋果 新款iPhone 13已開售，中國 「果粉」嘴上說不要，身體卻很誠實，直接把蘋果官網買崩了，iPhone13首批售罄連夜補貨，多個話題衝上了熱搜。很多網友感嘆，「說話的愛國呢」、「小米、華為等國產手機比蘋果差嗎？把蘋果官網買崩了，真是悲哀啊」；但也有網友認為無須將消費行為跟愛國與否扯在一起。

中國基金報報導導，蘋果iPhone 13系列手機17日在蘋果官網和各大電商平台開啟預售。預售開始後不久，各平台均遭遇「秒沒」狀況，蘋果官網也出現頁面卡頓等狀況。晚上21時許，話題「蘋果官網崩了」登上微博實時熱搜榜第一位。

蘋果新手機熱度遠大於預期，蘋果官網系統崩潰。據報導，大量網友表示：付款的時候卡掉了，訂單也完全點不進去，想重新下單，結果又沒貨了。硬生生刷新到訂單過期也沒付上款 。

在京東平台，當iPhone 13系列開啟預售後也被「秒光」，此前，京東對外表示，當iPhone 13發布後，京東頁面上線後僅1小時，iPhone 13系列預約人數已突破20萬。

報導指出，天貓、拼多多在30分鐘內紛紛售空。官網顯示，iPhone 13的發貨時間預計7到10個工作日，iPhone 13 Pro預計3到4周發貨。有媒體跟蹤發現，蘋果連夜補貨天貓旗艦店，部分型號在短時間內陸續恢復正常購買。

之前在天貓平台預訂中最受歡迎的粉色款果然走俏，不到3分鐘就被瘋搶一空。iPhone 13正式發布後，粉色款立即就沖上熱搜，不少網友也調侃，庫克真是太了解男性用戶的喜好了。

為什麼這次這麼火？報導稱，在中國市場，蘋果對iPhone 13系列的定價則又有一些優惠，與iPhone 12系列同容量相比，有300～800元的降價。其中，iPhone 13 mini起步容量為128GB，售價5199元人民幣（約804美元），基本上殺入5000元人民幣檔。與國產高端機形成了直接的價格競爭。

iPhone 13「加量不加價」充分說明了蘋果有很強的產業鏈控制能力。市場普遍認為iPhone 13系列大概率會延續此前兩代機型的長期銷售火熱態勢。