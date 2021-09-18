全紅嬋掉公仔 「中國速度」登場 三小時就尋回

全紅嬋參加今屆全運會，贏得女子10米高台及女子團體兩面金牌。（新華社）

14歲的中國 跳水新星全紅嬋以兩金主完成本屆全運會，但她離開選手村後發現遺失了最愛的公仔。她在微博 上載了這隻驢公仔的照片，留言「把你忘在西安了」；全運會組委會官方微博立馬回應，表示會為她找娃娃，並展現「中國速度」於3小時內尋獲。

香港 01報導，這隻藍色的驢仔是全紅嬋的大哥送給她的禮物，也是她最喜歡的公仔，每次離家外出比賽都會帶著它，包括陪她到東京贏得奧運金牌。全紅嬋表示，雖然驢公仔外表不太討好，但有個特徵很像她，份外有親切感，「它是泳池的顏色，樣子不太好看，但手感特別好，摸著軟綿綿的，特別減壓。它有點兒小齜牙，像我自己，每次笑的時候都有點兒齜牙。」

報導指出，全紅嬋在微博發文一句「我竟然把你忘在西安了」，並加上四個哭泣的表情符號。她附上一張藍色驢公仔照片，露齒而笑。發文3小時內，已經有逾4000名網民留言，有的安慰全紅嬋，有的就叫全運會工作人員快去找找，亦有的叫乒乓球手樊振東幫忙將公仔帶回廣東。

全運會組委會官方微博也有回應：「全妹別著急，我們幫你找娃娃。」官方賽會一出手，果然很有效率。報導說，全紅嬋發出尋「人」啟示不到3小時，組委會就宣布找回她的驢公仔，「經過聯繫溝通，全妹的娃娃已經找到啦，我們會盡快安排把娃娃寄給妹妹」。有心水清的網民計過，賽會花了2小時46分鐘就找回公仔，感歎這就是「中國速度」。