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提詞機故障 杭州新聞男主播狂按遙控器 要被處罰了

中國新聞組／北京18日電
「杭州新聞聯播」節目近日直播時，因為提詞器故障，男主播對著鏡頭狂按遙控器。（視頻截圖）
「杭州新聞聯播」節目近日直播時，因為提詞器故障，男主播對著鏡頭狂按遙控器。（視頻截圖）

杭州電視台的「杭州新聞聯播」節目近日直播時，因提詞器故障，導致男主播一臉無奈地對著鏡頭狂按遙控器，引來網民批評「沒有絲毫應變能力」。據了解，事發時，杭州台主持人沒有這段內容的備用手稿，他們現在為此事已在深刻反省。

極目新聞報導，網路流傳的視頻顯示，該節目是杭州電視台杭州新聞聯播節目，播出時間為9月15日晚7時42分，男女主持人向觀眾問完好後，開始播報，隨後疑似提詞器出現故障，主持人狂按遙控器。

來源：YouTube

杭州文廣集團官網關於「杭州新聞聯播」的節目介紹稱，該欄目是杭州電視台綜合頻道一檔重要的時政新聞欄目，也是杭州的唯一時政電視新聞。該節目首播時間為每日晚7時32分，重播時間次日早8時，節目時長20分鍾，主持人介紹一欄中，就有上述視頻中出現的男主持人。

據報導，杭州文廣集團紀委監委工作人員就視頻真實性，以及後續相關應急處理回應稱這是內部事情，暫無法給予過多解釋。中國播音主持網消息則稱，據了解，杭州台主持人表示事故發生時，他沒有這段內容的備用手稿，他們現在為此事已在深刻反省。

業內人士表示，電視台播出的內容具有權威性，尤其時政新聞，提詞器出現故障，確實是主持人比較擔心的問題，為此主持人事前應做好充分準備，例如準備好紙質台本放在桌前，且新聞聯播間串詞一般不太長，主持人也可事前背誦，不至於關鍵時候出現慌張；另一方面，在開始節目播出前，各部門應仔細檢查設備情況。

另據香港01報導，事件經過報導後，引起廣泛熱議，有網友透過男主播的臨場反應，推測他在日常生活中是一個臭脾氣、易怒、不冷靜的人。「第一次看到電視裡的人對著我按遙控器」、 「毫無應急預案，沒有絲毫應變能力」、「主要是表情管理很垃圾」、「人家央視新聞聯播全球直播都有紙質稿子的」、「這就是太依賴科技的原因，紙質手稿還是要備著」。

而面對評論區的口誅筆伐，也有網友維護主播，認為工作失誤是難免的事，況且他也會因為這次失誤受到處罰，網友沒必要如此苛刻。

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