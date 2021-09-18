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老天呀…天貓網購礦泉水 開箱竟竄出2隻活老鼠

中國新聞組／北京18日電
杭州一名女子在天貓超市買了一箱礦泉水，收到之後一開箱，居然發現兩隻活老鼠。（取材自21世紀經濟報導）
杭州一名女子在天貓超市買了一箱礦泉水，收到之後一開箱，居然發現兩隻活老鼠。（取材自21世紀經濟報導）

浙江杭州劉女士表示，日前她在天貓超市買了一箱礦泉水，收到之後一開箱，居然發現箱內有兩隻活老鼠，嚇得她趕緊上平台投訴。天貓超市回應稱，平台在消費者投訴當晚，已第一時間成立專項小組，趕赴消費者家中當面致歉，並已妥善解決問題，得到了該消費者的諒解。

來源：YouTube

劉女士表示，她在天貓超市買了一箱礦泉水，收到之後打開卻發現一團黑黑的東西，用手抓了一下，沒想到是兩隻老鼠。她立刻聯繫天貓超市的客服，客服稱可以退款退貨，另外補償20元消費卡。

劉女士說，自己對於補償沒有多大要求，就是要一個說法，「為什麼號稱原包裝發貨，箱子裡會出現老鼠？」

新京報報導，送貨的快遞員王師傅表示，貨品都是封好的，不知道裡面為什麼會有老鼠。「紙箱子裡面有老鼠，我怎麼看得到？像正常的貨品一樣，箱子都是膠帶封好的，貨到我們站點最多一個小時，貨下來我立馬就裝車走了。」

這件事也立刻在網路上引起熱烈討論，有人說，「還用手抓了一下，媽呀！這得留下多大的心理陰影」「如果是我，肯定嚇得這輩子不敢網購了」，也有人擔心生產線的衛生問題，「這個裝箱衛生環境合格嗎？還能進去兩隻活老鼠，太可怕了……。」

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