英媒體曾報導…上海網紅「紙片樓」 逾40住戶將迎新生

其從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，引來不少民眾「打卡」。（取材自微信）

在熙來攘往的上海南京路步行街附近，矗立街頭的一棟網紅樓因樓身薄如紙片而有「紙片樓」之稱，這棟看上去弱不禁風的建築好像隨時可能被風颳倒，據悉牆面最窄處只有區區20厘米；不過隨著地塊10月中旬作舊改的二輪徵詢，該樓居民將迎來新生。

據香港 01報導，「紙片樓」有四層高，坐落在寧波路上，樓身呈現「l」字形，其中靠石譚弄一側的牆壁沿弄堂逐漸變窄，猶如一個三角形，從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，奇特的外觀除引來民眾打卡，甚至吸引英國 每日郵報在2013年報導，稱其也許是全世界最扁最薄的建築。

該大樓約於上世紀30年代建造，起初作為辦公樓，後來為最大程度利用土地，就造成現在的樣子。在專業領域，該種樓房叫做「貼界」，不過現時已經沒有人設計這樣的樓房。

報導指出，該樓內有多達40多戶人家居住，除了礙於樓身導致房型千奇百怪外，在公共走廊做飯，乃至用水問題等也令居民多年來眉頭不展。

居民鄭阿姨上世紀80年代在該樓分到一套房子，報導稱，她第一次進來看時就被沒有廁所、廚房且奇怪的房型嚇了一跳，屋內猶如船艙，「我工作 在船上，回家了，怎麼還要住在船上」。不過房間也有特別之處，例如一面牆上有三個陽台，採光很好且正對馬路。雖然不情願，但鄭阿姨還是一住就住了快40年。

然而「紙片樓」畢竟不是成套住房，許多不便之處是居民無力改善，例如沒有廚房下，居民需要在公共走廊生火做飯，又無法安裝排煙罩等設施，多戶人家只能在煮飯高峰時忍受樓道甚至房內變得煙熏火燎。

據報導，年近80歲的住戶唐阿姨對於該樓的不便深有體會，沒有條件裝抽水馬桶的她至今只能拎馬桶，而且她的家是唯一的「閣樓」房，需要從一個幾乎筆直的小樓梯才能爬上去，整個房頂還保持傾斜下，房間有一半都矮得讓人抬不起頭，唯一值得稱道的地方就是屋內唯一的天窗，其可遠遠看見地標東方明珠。

報導說，沒有用水也是大問題，唐阿姨為此要每天到樓下的公共水管接好水，再爬樓梯拎上閣樓。可是年紀漸增下，現在每天由兒子都幫母親早晚拎一次水，而使用過的髒水會儲存在一個桶內，到晚上再集中拎下去倒掉。

同時，由於閣樓內根本不可能正常洗澡，唐阿姨有時會去公共浴室，惟礙於價錢不能常去，故即使是炎夏，她有時也只能在閣樓內擦擦身體，直到今年夏天，樓下鄰居見她洗澡困難才主動邀請其到自己家中洗澡。

近期，居民盼了幾十年的舊改終於提上日程，隨著10月中旬的二輪徵詢臨近，居民的「新居夢」也快將實現。

唐阿姨曾表示，與她相依為命的47歲的兒子至今未結婚，年輕時曾有人給他介紹過對象，但對方到家看了一眼就沒有下文。她盼望以後有了新房子，兒子的終身大事也能有著落。