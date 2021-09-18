我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

英媒體曾報導…上海網紅「紙片樓」 逾40住戶將迎新生

中國新聞組／北京18日電
其從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，引來不少民眾「打卡」。（取材自微信）
其從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，引來不少民眾「打卡」。（取材自微信）

在熙來攘往的上海南京路步行街附近，矗立街頭的一棟網紅樓因樓身薄如紙片而有「紙片樓」之稱，這棟看上去弱不禁風的建築好像隨時可能被風颳倒，據悉牆面最窄處只有區區20厘米；不過隨著地塊10月中旬作舊改的二輪徵詢，該樓居民將迎來新生。

香港01報導，「紙片樓」有四層高，坐落在寧波路上，樓身呈現「l」字形，其中靠石譚弄一側的牆壁沿弄堂逐漸變窄，猶如一個三角形，從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，奇特的外觀除引來民眾打卡，甚至吸引英國每日郵報在2013年報導，稱其也許是全世界最扁最薄的建築。

該大樓約於上世紀30年代建造，起初作為辦公樓，後來為最大程度利用土地，就造成現在的樣子。在專業領域，該種樓房叫做「貼界」，不過現時已經沒有人設計這樣的樓房。

報導指出，該樓內有多達40多戶人家居住，除了礙於樓身導致房型千奇百怪外，在公共走廊做飯，乃至用水問題等也令居民多年來眉頭不展。

居民鄭阿姨上世紀80年代在該樓分到一套房子，報導稱，她第一次進來看時就被沒有廁所、廚房且奇怪的房型嚇了一跳，屋內猶如船艙，「我工作在船上，回家了，怎麼還要住在船上」。不過房間也有特別之處，例如一面牆上有三個陽台，採光很好且正對馬路。雖然不情願，但鄭阿姨還是一住就住了快40年。

然而「紙片樓」畢竟不是成套住房，許多不便之處是居民無力改善，例如沒有廚房下，居民需要在公共走廊生火做飯，又無法安裝排煙罩等設施，多戶人家只能在煮飯高峰時忍受樓道甚至房內變得煙熏火燎。

據報導，年近80歲的住戶唐阿姨對於該樓的不便深有體會，沒有條件裝抽水馬桶的她至今只能拎馬桶，而且她的家是唯一的「閣樓」房，需要從一個幾乎筆直的小樓梯才能爬上去，整個房頂還保持傾斜下，房間有一半都矮得讓人抬不起頭，唯一值得稱道的地方就是屋內唯一的天窗，其可遠遠看見地標東方明珠。

報導說，沒有用水也是大問題，唐阿姨為此要每天到樓下的公共水管接好水，再爬樓梯拎上閣樓。可是年紀漸增下，現在每天由兒子都幫母親早晚拎一次水，而使用過的髒水會儲存在一個桶內，到晚上再集中拎下去倒掉。

同時，由於閣樓內根本不可能正常洗澡，唐阿姨有時會去公共浴室，惟礙於價錢不能常去，故即使是炎夏，她有時也只能在閣樓內擦擦身體，直到今年夏天，樓下鄰居見她洗澡困難才主動邀請其到自己家中洗澡。

近期，居民盼了幾十年的舊改終於提上日程，隨著10月中旬的二輪徵詢臨近，居民的「新居夢」也快將實現。

唐阿姨曾表示，與她相依為命的47歲的兒子至今未結婚，年輕時曾有人給他介紹過對象，但對方到家看了一眼就沒有下文。她盼望以後有了新房子，兒子的終身大事也能有著落。

香港 英國 工作

上一則

2022北京冬奧口號 喊出「一起向未來」

下一則

網紅拉姆遭家暴夫燒死 姊控：兇手至今未判刑

延伸閱讀

習近平談阿富汗：中國將提供更多幫助

習近平談阿富汗：中國將提供更多幫助
不倒翁姐姐擔任火炬手 被指「網紅」不配

不倒翁姐姐擔任火炬手 被指「網紅」不配
中國網紅爭當「佛媛」穿僧服秀Dior 挨批硬凹人設

中國網紅爭當「佛媛」穿僧服秀Dior 挨批硬凹人設
美國上海聯誼會最新公布第十五屆職員名單 包括會長應霞芬等位高票當選

美國上海聯誼會最新公布第十五屆職員名單 包括會長應霞芬等位高票當選

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議