河南、浙江相繼宣布 開始第3劑新冠疫苗接種

圖為浙江省麗水市上個月中開始為12至17歲民眾接種新冠疫苗。新華社

繼河南之後，浙江17日也宣布，將按中國 中央必須間隔6個月的要求，於9月、10月、11月依次對3月1日前、4月1日前、5月1日前，已完成兩劑次滅活疫苗 接種的18至59歲重點人群進行「加強免疫」，亦即接種第3劑新冠疫苗。

浙江省衛健委副主任夏時暢17日上午在浙江疫情防控記者會上表示，截至9月16日，浙江已連續457天無新增本土確診病例報告。但當前全球疫情形勢依然嚴峻，Delta變異毒株繼續保持優勢地位，境外疫情輸入中國造成境內傳播的風險較高。

夏時暢稱，浙江新冠疫苗接種啟動早、實施順利。截至9月16日，浙江累計疫苗接種已達1億1,425萬劑次。鑑於疫苗是預防控制傳染病最經濟最有效的措施，浙江將啟動針對重點人群的疫苗加強免疫工作 。

他強調，已完成兩劑次滅活疫苗接種6個月以上的人群，進行原滅活疫苗加強免疫，預期能產生更有效、更全面的保護效果。美國、法國、德國、以色列等13國，也已啟動或公布特定人群加強免疫計劃，這都為開展重點人群加強免疫接種提供了科學依據和實踐經驗。

夏時暢表示，浙江這次加強免疫工作主要針對的是重點人群，包括新冠肺炎感染的高風險人群和保障社會基本運行的關鍵崗位人員。

如：涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員；國際和國內交通運輸從業人員；邊境口岸工作人員；醫療衛生人員；因公、因私出國工作學習人員；公安、消防、社區工作者、機關事業單位中直接為公眾提供服務的相關人員；交通、物流、養老、環衛、殯葬、通訊相關一線人員等。

河南日報則報導，河南累計接種新冠疫苗1.41億劑次，全省18歲以上人群完成二劑疫苗接種比率已達84.8%。因此，河南也將針對完成兩劑次滅活疫苗接種滿6個月的18至59歲重點人群進行加強免疫。

中國國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉在8月底的記者會上曾表示，中國兩大疫苗廠國藥中生、北京科興關於加強針疫苗的研究結果發現，兩家的疫苗在接種6個月後，抗體都出現不同程度下降。

進行第三劑疫苗接種不僅非常安全，且接種後第14天，體內抗體大概相當於原來的15至30倍。即便再過6個月抗體出現下降，但下降到的低點也超過接種2劑疫苗的峰值。

鄭忠偉說，專家因此認為，目前中國疫情防控形勢很好，重點是「外防輸入」。可對輸入風險高的，如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員，開展加強接種。