停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

中國 知名網紅李子柒近日宣布「將停止更新影片」，並表示：「自己真的是被噁心到了，太可怕了！資本真的是好手段」，引發外界臆測。有網友表示：「難道李子柒是下一個趙薇？」也有人猜測，李子柒的團隊被人「一鍋端」了。

來源：YouTube

李子柒憑藉拍攝古風原創美食短片在全球暴紅，YouTube有1600萬粉絲，不少外國人也都透過她認識許多傳統技法，李子柒也陸續推出像螺螄粉、鹹蛋黃醬等食品，不僅在中國大陸熱賣，台灣 也引發搶購熱潮，

網易報導，李子柒能成功，得感謝默默在其背後付出的優秀團隊，在其迅速成名後，不僅受到網友們一致追捧，甚至還央視的點名表揚，這在如今的網紅界，絕對是一件可以吹捧一輩子的事情。

近日李子柒視頻突然停更，再加上報警這件事也瞬間在網路上傳得沸沸揚揚。隨著停更的時間越來越長，網路上出現各種流言蜚語，最近幾天李亞鵬所曬出的一段與李子柒神似的短視頻作品，更讓網友質疑，是不是李亞鵬將李子柒幕後團隊給「一鍋端」了。

由於傳聞在網路上愈演愈烈，李子柒的助理終於出來闢謠，她表示最近李子柒只是在忙著整理公司和第三方公司的一些問題，俗話說的好越描越黑，李子柒助理這段相當敷衍的闢謠聲明，更加深了網友們的疑惑 。

知情人士爆料，是因為李子柒的公開住所被人曝光了，因此很多網紅為了蹭熱度便跑到了李子柒的家門口進行直播，一下來了這麼多人，也著實嚇到了李子柒的奶奶，由於對於奶孫兩人的生活造成了困擾，因此目前李子柒已經賣掉自己的老房子，所以才短暫停更視頻 。