日人氣手遊怕辱華？讓武則天消失13個歷史人物改名

日本人氣手遊FGO。（遊戲網頁截圖）

熱門日本 人氣手機 遊戲「Fate/Grand Order命運──冠位指定」（FGO）中國 版，疑因怕涉及辱華，近日緊急撤下遊戲角色「武則天」的名稱、卡面、立繪與語音。隨後又公告將針對遊戲內13位中國歷史人物角色進行改動，此舉讓許多該遊戲的玩家感到不滿。

香港01報導，這一系列針對遊戲角色進行的調整，是從曾汙名化宋朝名將岳飛的手機遊戲「江南百景圖」開始的。今年8月，有「江南百景圖」的玩家發現，遊戲將中華民族英雄岳飛設計成「赤裸上身，牽羊免冠」的戰敗俘虜樣子，還有洗白傳統認知中的奸臣秦檜之嫌，將他的卡設計成「天卡」（該遊戲最高等級的卡），岳飛的卡片等級還比秦檜低。

央視此前曾發文批評遊戲中的歷史元素，認為在使用的同時，「不應該歪曲、竄改中國歷史」，並潛移默化影響玩家的思想與判斷。該文除了暗指「江南百景圖」外，也隱約提到了以「魔改」各國曆史人物的FGO。不少FGO中國玩家推測，今日遊戲需要緊急改動角色、卡面，就是因這篇文章而起。

對於遊戲公司迫於政府的態度而進行調整，FGO玩家多半表示：「那《三國演義》、《西遊記》、《王者榮耀》也都不能拍、不要看、不准玩了吧，都扭曲歷史人物」。

此外，微博大V「帝吧官微」15日發文表示，有網友投稿舉報日本動畫「幼女戰記」，指其內容有宣揚和美化日本軍國主義，並且辱華的嫌疑。據稱，這部日本漫畫在中國正版網站上播出需要購買會員，而且第二季正在製作，數月後將在全球播出。

網友對「幼女戰記」這部動畫背後的製作人員和製作公司了解後發現，其配音演員早見沙織和戶松遙在為辱華動畫配音這方面早就「有前科」，她們曾為辱華動畫「魔劣」的女主角和女配角獻聲數年，在被認為是辱華的右翼動畫「幼女戰記」中為聲音女二號和女三號。