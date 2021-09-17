福建Delta「兒童破防」？莆田惡化的低齡感染危機
「說要集合孩子去隔離，結果全部拉到馬路上曝曬乾等...」中國福建省突發的Delta疫情惡化，截至16日的通報數據已在6天累計確診261例，感染源頭的「鞋都」莆田雖然已進入嚴格封閉管理，但尚未能緩解的確診數字仍然讓民眾擔憂。
之中最令外界驚心恐懼的，是莆田的傳播鏈擴及多所學校，當地確診者超過4成為12歲以下的未成年孩童，小孩在父母無法陪同下，獨自穿著防護衣進醫院隔離的畫面，讓中國輿論於心不忍，但另一方面混亂的隔離配套措施，卻也發生眾多學童「被曝曬」在大馬路上等不到醫院接送的誇張情景。
從9月10日福建爆出Delta本土疫情以來，截至9月16日的疫調統計，福建省累積確診261例，其中包括廈門市31例、莆田市28例。
儘管就數據而言，對比其他國家的單日確診數並不算特別慘重，但6天以來迅速打破200例確診、感染上升的速度加快，中國官方疾控中心已經確認定調為中國的「第4波Delta大規模傳播」，同時隨著中秋和「十一」連假的來臨，如何嚴控避免疫情向其他省份擴散，成了當前最棘手的挑戰。
本回疫情的突襲之所以令人錯愕恐慌，其一是因為福建省和莆田市，自去年2020年下半以來，已經許久未見病例傳播，甚至於在當地紛紛投入經濟生活復甦的同時，防疫基本的口罩配戴等措施已被人所忽略。其二是以莆田為中心的傳播，感染源頭究竟是在何時何地染疫，目前都還沒有準確說法，但病毒已隨著家中孩童擴散至學校，形成地方中小學和幼兒園的隱匿傳播。
根據莆田市在9月16日的疫調資料，莆田累計確診的129例當中，有57人是12歲以下的未成年孩童，其中年齡最小為3歲。在沒有施打疫苗的情形下，低年齡層的群眾陷入Delta感染危機，中國疾控中心擔憂，兒童恐會成為這一輪疫情的「破防」缺口。
「每個孩子都好乖，非常配合，看起來很心疼...」
隨著莆田的學校傳播鏈散開，地方展開大規模針對兒童的核酸檢測排查，同時安排確診的孩童入住醫院收治。與此同時，當地小朋友打針抽血的畫面，引發中國網路社群關注的心痛不捨，在社群平台上開始有大量的醫院直擊影片流傳，有小孩子穿著全套防護衣、自己拉著行李箱，在父母無法陪同下住進醫院；也有的孩子驚恐哭鬧，不僅成人看了於心不忍，對於孩童自身而言，也是相當衝擊、難以承受的疫情處境。
雖然社群網路上一邊替這些「勇敢孩子」加油打氣，但另一邊對於兒童隔離的配套，也有不少爭議和批評。
感染源頭的莆田市楓亭鎮，就發生了大批本來要集中隔離的學童，竟被放置不管的誇張情景。在地的微博和微信社群有家長表示，接獲通知在一大早6點多去校門口集合，準備要移送集中隔離，結果家長和學生行李都包好、到校集合，卻在戶外苦等數個小時無人聞問。而目前已知至少有34名學生確診的楓亭鎮鋪頭小學，就有家長說：
「讓學生凌晨四點在大馬路上等，幾百號人等到大中午也沒有車來接。好不容易來了，又是這個個酒店不收、那個地方不行，都是低齡的學生啊！這樣來回折騰還不如居家隔離。」
在馬路上曝曬的學童家長們，在疫情人心惶惶之下，反而也變成另一個有交叉感染機會的群聚現場。在地社群上罵聲不斷，痛批莆田市根本沒有做好隔離配套措施，「沒能力就請求支援啊！沒有隔離場所，為什麼不乾脆直接居家隔離？」
根據中國衛健委在17日上午的統整資料，莆田除了楓亭鎮鋪頭小學之外，擴及的學校還有楓亭中心小學、楓江中學等6間學校，以及楓亭鎮步行街幼兒園等4所幼兒園。目前當地以全面停課改為線上教學，不過疫情擴散的福建省、廈門、泉州，以及今天17日確定有一例病例的漳州，為了防範低齡傳播的風險，以有多地的學校提前預防性停課。而剛剛才發現病例的漳州，以緊急發布通知要求全市中小學和幼兒園暫停入校。
原本還有疫情專家樂觀預估，福建新一輪疫情可以在10月初獲得控制，但當前越來越嚴重的趨勢，已讓中秋連假進入戒備，能否如期趨緩還是未知數。中國衛健委的福建工作組，就相對悲觀地警示：「目前福建疫情還處於上升期，疫情形勢依然十分嚴峻。」目前衛健委也已經緊急增派了50名兒科醫護，進駐福健支援。
至於最擔心被破防的未成年族群，目前中國疾控中心初步表示，正在考慮納入12歲以下人口接種疫苗，不過目前都還沒有更進一步的確切細節。
儘管疾控中心強調，中國當前的疫苗接種率高，接近完成先前習近平高調要求的「10月之前完成11億人接種全程兩劑」，但光是本回莆田感染源頭不明、研判是入境隔離期間感染，又向外造成傳播鏈，在疫苗可能無法防控感染之下，又該如何因應下一輪的變種病毒對策，正讓官方頭痛不已。
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