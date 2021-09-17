福建Delta「兒童破防」？莆田惡化的低齡感染危機

中國福建省突發的Delta疫情惡化，截至16日的通報數據已在6天累計確診261例，感染源頭的「鞋都」莆田雖然已進入嚴格封閉管理，但尚未能緩解的確診數字仍然讓民眾擔憂。左為一名身穿防護衣的孩童獨自在醫院準備進行隔離、右為眾多學童「被曝曬」在大馬路上等不到醫院接送的情景。(取材自微博)

「說要集合孩子去隔離，結果全部拉到馬路上曝曬乾等...」中國 福建省突發的Delta疫情 惡化，截至16日的通報數據已在6天累計確診261例，感染源頭的「鞋都」莆田雖然已進入嚴格封閉管理，但尚未能緩解的確診數字仍然讓民眾擔憂。

之中最令外界驚心恐懼的，是莆田的傳播鏈擴及多所學校，當地確診者超過4成為12歲以下的未成年孩童，小孩在父母無法陪同下，獨自穿著防護衣進醫院隔離的畫面，讓中國輿論於心不忍，但另一方面混亂的隔離配套措施，卻也發生眾多學童「被曝曬」在大馬路上等不到醫院接送的誇張情景。

根據莆田市在9月16日的疫調資料，莆田累計確診的129例當中，有57人是12歲以下的未成年孩童，其中年齡最小為3歲。在沒有施打疫苗的情形下，低年齡層的群眾陷入Delta感染危機，中國疾控中心擔憂，兒童恐會成為這一輪疫情的「破防」缺口。圖為廈門居民接受檢測。(歐新社)

從9月10日福建爆出Delta本土疫情以來，截至9月16日的疫調統計，福建省累積確診261例，其中包括廈門市31例、莆田市28例。

儘管就數據而言，對比其他國家的單日確診數並不算特別慘重，但6天以來迅速打破200例確診、感染上升的速度加快，中國官方疾控中心已經確認定調為中國的「第4波Delta大規模傳播」，同時隨著中秋和「十一」連假的來臨，如何嚴控避免疫情向其他省份擴散，成了當前最棘手的挑戰。

本回疫情的突襲之所以令人錯愕恐慌，其一是因為福建省和莆田市，自去年2020年下半以來，已經許久未見病例傳播，甚至於在當地紛紛投入經濟生活復甦的同時，防疫基本的口罩配戴等措施已被人所忽略。其二是以莆田為中心的傳播，感染源頭究竟是在何時何地染疫，目前都還沒有準確說法，但病毒已隨著家中孩童擴散至學校，形成地方中小學和幼兒園的隱匿傳播。

(取材自微博)

根據莆田市在9月16日的疫調資料，莆田累計確診的129例當中，有57人是12歲以下的未成年孩童，其中年齡最小為3歲。在沒有施打疫苗的情形下，低年齡層的群眾陷入Delta感染危機，中國疾控中心擔憂，兒童恐會成為這一輪疫情的「破防」缺口。

「每個孩子都好乖，非常配合，看起來很心疼...」

隨著莆田的學校傳播鏈散開，地方展開大規模針對兒童的核酸檢測排查，同時安排確診的孩童入住醫院收治。與此同時，當地小朋友打針抽血的畫面，引發中國網路社群 關注的心痛不捨，在社群平台上開始有大量的醫院直擊影片流傳，有小孩子穿著全套防護衣、自己拉著行李箱，在父母無法陪同下住進醫院；也有的孩子驚恐哭鬧，不僅成人看了於心不忍，對於孩童自身而言，也是相當衝擊、難以承受的疫情處境。

雖然社群網路上一邊替這些「勇敢孩子」加油打氣，但另一邊對於兒童隔離的配套，也有不少爭議和批評。

感染源頭的莆田市楓亭鎮，就發生了大批本來要集中隔離的學童，竟被放置不管的誇張情景。在地的微博和微信社群有家長表示，接獲通知在一大早6點多去校門口集合，準備要移送集中隔離，結果家長和學生行李都包好、到校集合，卻在戶外苦等數個小時無人聞問。而目前已知至少有34名學生確診的楓亭鎮鋪頭小學，就有家長說：

「讓學生凌晨四點在大馬路上等，幾百號人等到大中午也沒有車來接。好不容易來了，又是這個個酒店不收、那個地方不行，都是低齡的學生啊！這樣來回折騰還不如居家隔離。」(取材自微博)

「讓學生凌晨四點在大馬路上等，幾百號人等到大中午也沒有車來接。好不容易來了，又是這個個酒店不收、那個地方不行，都是低齡的學生啊！這樣來回折騰還不如居家隔離。」

在馬路上曝曬的學童家長們，在疫情人心惶惶之下，反而也變成另一個有交叉感染機會的群聚現場。在地社群上罵聲不斷，痛批莆田市根本沒有做好隔離配套措施，「沒能力就請求支援啊！沒有隔離場所，為什麼不乾脆直接居家隔離？」

根據中國衛健委在17日上午的統整資料，莆田除了楓亭鎮鋪頭小學之外，擴及的學校還有楓亭中心小學、楓江中學等6間學校，以及楓亭鎮步行街幼兒園等4所幼兒園。目前當地以全面停課改為線上教學，不過疫情擴散的福建省、廈門、泉州，以及今天17日確定有一例病例的漳州，為了防範低齡傳播的風險，以有多地的學校提前預防性停課。而剛剛才發現病例的漳州，以緊急發布通知要求全市中小學和幼兒園暫停入校。

疫情令人錯愕恐慌，其一是因為福建省和莆田市，自去年2020年下半以來，已經許久未見病例傳播。其二是以莆田為中心的傳播，感染源頭究竟是在何時何地，目前都還沒有準確說法，但病毒已隨著家中孩童擴散至學校。圖為福建一名醫護人員對當地兒童進行covid檢測。 (路透)

原本還有疫情專家樂觀預估，福建新一輪疫情可以在10月初獲得控制，但當前越來越嚴重的趨勢，已讓中秋連假進入戒備，能否如期趨緩還是未知數。中國衛健委的福建工作組，就相對悲觀地警示：「目前福建疫情還處於上升期，疫情形勢依然十分嚴峻。」目前衛健委也已經緊急增派了50名兒科醫護，進駐福健支援。

至於最擔心被破防的未成年族群，目前中國疾控中心初步表示，正在考慮納入12歲以下人口接種疫苗，不過目前都還沒有更進一步的確切細節。

莆田感染源頭不明、研判是入境隔離期間感染，又向外造成傳播鏈，在疫苗可能無法防控感染之下，又該如何因應下一輪的變種病毒對策，正讓官方頭痛不已。圖為福州市一家省級醫院的醫務人員向前往莆田協助救援疫情的同事們舉拇指鼓勵。 (美聯社)

儘管疾控中心強調，中國當前的疫苗接種率高，接近完成先前習近平高調要求的「10月之前完成11億人接種全程兩劑」，但光是本回莆田感染源頭不明、研判是入境隔離期間感染，又向外造成傳播鏈，在疫苗可能無法防控感染之下，又該如何因應下一輪的變種病毒對策，正讓官方頭痛不已。