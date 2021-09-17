塞爾維亞失蹤的成都女找到了 炎夏穿羽絨衣、拒回中

在塞爾維亞失蹤的成都女孩找到了，不過她表示拒絕回中國。（取材自微博）

四川成都一名31歲女子去年獨自到塞爾維亞旅遊，但在今年8月20日失去了聯繫，她的父母透過媒體動員華人 圈尋人。近日一名在波士尼亞首都塞拉耶佛旅居的華人稱已找到小鄭，當時她在夏日炎炎下身穿羽絨服，全身裹得嚴實，雙腿還不斷抖動；中國 駐波士尼亞大使館 表示，已派人接觸到小鄭，但本人不願意回國。

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小鄭去年10月獨自從成都出發去塞爾維亞旅遊，香港01報導，鄭父稱，女兒因疫情滯留在當地，未能回國。今年8月20日起，小鄭突然失去聯繫，其父母隨後委託當地華人楊女報案，並發布中文尋人啟事。

就在尋人啟事發布的同日下午，在波士尼亞首都塞拉耶佛旅居過的華人陳先生透露，自己經常在塞拉耶佛一個商場附近見到小鄭，第一次見是9月初在超市排隊結帳時，當時小鄭剛好排在他前面，並手持兩包義大利麵、一瓶水、一些零食和一個口罩。

他稱，小鄭當時穿了花裙子和白色羽絨服，還帶了帽子，但她裹得嚴嚴實實，沒露臉，並穿著破的皮鞋、襪子，故自己起初並沒意識到對方是華人。之後當陳先生接聽電話並說出中文時，小鄭才驚訝地回頭，再迅速結帳離去。

隨後幾日，陳先生又陸續在同一商場見過小鄭，陳先生說，在他看來小鄭是具獨立思考能力，而且有錢、手機，英語說得也不錯，曾在商店和外國人交流，亦試過在公園和一個老奶奶交談。

報導指出，自小鄭失聯消息廣傳後，當地華人圈便一直關注著，協助尋人。不過陳先生表示，小鄭的位置曝光後有好多人去找她，而受到驚嚇的小鄭拒絕接受幫助。他認為小鄭可能有什麼難言之隱，因此呼籲網民們不要再打擾她，以免其受刺激而再度失聯。

而後，網上流傳影片拍到失聯25天的小鄭。據畫面顯示，當地尚未入冬，然而坐在路邊長凳的小鄭卻身穿白色羽絨服、花裙子，並帶上黑手套，全身裹得嚴實，同時雙腿交叉著不斷抖動。

拍片的華人上前詢問小鄭是否知道家人都在找她？小鄭回應「你不用管他們，我要回俄羅斯」。當華人再詢問發生什麼事時，她指「沒發生什麼事，我在這邊做測試」，還稱有海外的同事帶她去新加坡和印度工作。該華人曾想為小鄭提供民宿暫住，但遭對方婉拒，隨後便給對方留下聯繫方式和食物。期間，小鄭還向華人借用了手機。

中國駐波士尼亞大使館工作人員也確認已找到小鄭，並派人接觸對方，又指按規定，回國需要本人向大使館提出申請，但小鄭不願意回國。目前，大使館未掌握小鄭在波士尼亞的簽證是否合法，或已超期。