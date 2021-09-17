怨選手村沒田徑器材 鄭妮娜力：他們說蘇炳添不需要

鄭妮娜力日前到了全運會選手村，但發現田徑場沒有器材訓練。（取材自北京青年報）

中國 「跳高女皇」鄭鳳榮的孫女田徑手鄭妮娜力，日前抵達全運會選手村，準備比賽。然而當她到田徑場練習時發現，場上空蕩蕩的，沒有任何田徑器材，無法訓練技術，還留言寫道，「他們說蘇炳添不需要器材，所以他們沒有提供，他們好像不知田徑還有別的項」。

香港01報導，由加拿大入籍中國的田徑手鄭妮娜力出賽全運會，但到了選手村卻發現田徑場沒有器材訓練，她在微博寫道，「看來我就無法練技術了。我下禮拜就比賽了！當個全能運動員 有時候太麻煩了。」有網民笑言，鄭妮娜力很快就會發現，不但沒有器材，她還沒有對手。她在東京奧運 的七項全能獲得6318分，取得第10名，實力比其他中國選手高一籌。

她回應網民時，繼續抱怨：「這就像給籃球運動員一個籃框，但不給籃球。」之後又留言：「他們說蘇炳添不需要器材，所以他們沒有提供，他們好像不知田徑還有別的項目，沒辦法了。」

鄭妮娜力之後再發微博，表示「與當地的領導協調了一個下午，才獲得四個欄及兩個起跑器，可以練習跨欄。今天在訓練場，其他一些運動員也使用了這幾個起跑器。非常感謝大家。」她也表示，有了今次的經歷後，將來在中國比賽前會提早詢問器材情況。

「昨天我的第一反應是沮喪，因為全能跟單項確實不一樣。這麼大的體育賽事， 我也想不到沒有器材。如果我一個項目練不了技術，我會用別的技術專案補這堂課。 可是如果我一個技術專案都練不了，那這個會破壞我的比賽準備。」

鄭妮娜力是中國田徑歷來首位入籍運動員，擁有中國人及加拿大人血統。