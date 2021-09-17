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趕工iPhone 13 鄭州富士康急招20萬人 上夜班像「脫層皮」

中國新聞組／北京17日電
富士康鄭州廠9月底前還要招募20萬人，入職激勵獎金提高到人民幣1.1萬元。（路透）
富士康鄭州廠9月底前還要招募20萬人，入職激勵獎金提高到人民幣1.1萬元。（路透）

蘋果公司宣布推出新款iPhone 13系列，同時發布了新款iPad 以及Apple Watch 7，最大生產基地富士康鄭州廠全面備戰，9月底前急招20萬人。而為了迅速招募更多員工，富士康一度開出了逾萬元人民幣的入職激勵獎金。

據每日經濟新聞報導，負責零件組裝的工人張方則透露，新人剛上產線時，一天的任務通常是2400件，但這僅僅是滿量的40%。

報導還指，有人形容，第一次上夜班就像「脫層皮」。因此不少人的萬元獎金美夢在第一個夜班就被擊碎，「流水線不停地轉，一切以分鐘計算，想要上廁所得找人來替，重複的動作做了上百次。」

香港01報導，根據富士鄭州廠的招募通知，8月15日面試起入職獎金最高1萬1500元（人民幣，下同，約1786美元），獎金金額每隔數天作出調整，及至9月15日面試起最高獎勵降至6000元，推薦人亦有相應獎金。

富士康鄭州廠今年先後遭遇了水災、疫情的衝擊，導致許多求職者出行困難，讓招募面臨很大的問題。為解決客運班車停運求職者出行困難問題，航空港實驗區政府調集了100輛大巴車至低風險區「點對點」閉環接送求職者，截至8月20日已輸送2萬多位求職者到富士康。

鄭州當局也協助富士康員工，進行免費快篩，以及定點專車接送。來自嵩縣車村鎮的求職者李歌飛表示，政府安排「點對點」專車，直接送到廠，「覺得很安全，就放心來了。現在富士康入職激勵獎金有一萬二，我表弟過幾天也要從老家來了。」

鄭州廠日夜趕工，有新工人抱怨，一件機器需要打三顆螺絲，工作時產線幹部不停催促，要求他每小時完成65件，手從來沒停過，「下班後手指忍不住地抖，感覺自己看到螺絲就要吐了，但離標準還差了20件。」

鄭州 面試 疫情

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