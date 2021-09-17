72歲鋼管舞達人秀「一字馬」…直播被質疑年齡

張細達完成一系列高難度鋼管舞技巧，但在直播時被網友質疑年齡。（視頻截圖）

今年72歲的貴陽市民張細達是一名鋼管舞愛好者。從65歲開始接觸到鋼管舞後，張細達對鋼管舞的熱愛便一發不可收拾。如今，雖已進入古稀之年，他依然能夠保持活力的狀態，完成一系列高難度鋼管舞技巧。但他直播時，卻被網友質疑真實的年齡。

來源：YouTube

中新網報導，近日貴陽市一家舞蹈教室裡，伴隨著音樂旋律，張細達所展示出來的一字馬、飛燕、弓箭等技巧動作幹凈俐落。面對旁人所表現出來的驚訝，張細達也愈發自信。

他說：「其實在我的心目中來說，跳鋼管舞是一種還是比較美的，跳起來還是很好看，一個像我這個年紀了，跳這個舞蹈，感覺也很快樂，也很高興。鍛鍊身體一定要健康，一定要還原我的年輕人狀態，我不要老了老是這樣子不行，我說我一定要還原我年輕時候蹦蹦跳跳的(狀態)。」

2005年，張細達從貴陽退休 後，跟隨女兒在四川省成都市生活了十多年。2014年，張細達在成都健身 時被鋼管舞的魅力所吸引，他決定挑戰鋼管舞，初步嘗試，張細達卻收到了身體發出的「極限信號」。

他說：「我當時跳的時候，我感覺很累，做一個技巧，那些年輕人做下來不累，我全身是汗，我就知道我身體不好，心臟不好，那個時候就出問題了。」

從那個時候起，張細達更加在乎自己的身體狀況，調整了快大半年的時間，張細達又重新回到舞蹈教室。而這一次的重返訓練，讓他轉變心態的同時，也徹底瘋狂愛上了鋼管舞。

如今，鋼管舞已滿足不了張細達的追求。為了能夠使自己的身體更加協調，展示出來的動作更加柔美，他開始學習舞蹈，準備將舞蹈元素融入他的表演中。

張細達也做直播。他說，剛直播時，有些人說，他哪裡有72歲，騙人的。有些人說：「跳鋼管舞的不是他，是兩個人。」他懶得爭論這些，只能叫他們去搜百度 看一下新聞就行了。

對於質疑年紀這件事，張細達內心早已波瀾不驚。不做演出，不博取大眾眼球，72歲的張細達認為，他只是在追逐他的晚年夢想，表達他的人生態度。

張細達說：「就是喜歡年輕人的(生活方式)，一般老年人的我還不喜歡，他們老年人就是在公園裡面下下象棋，有時候你說我，我說你，下象棋，你不行，我不行，所以我不喜歡。慢慢變老就是看，如果能跳，我就要繼續跳下去，如果再跳20年我更高興。」