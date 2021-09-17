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不良反應低… 全球首款吸入式新冠疫苗將亮相海南

特派記者賴錦宏／北京17日電
研究結果顯示，在首劑接種Ad5-nCoV時，霧化吸入法表現出顯著優於肌肉注射的安全性，不良反應發生率顯著低於肌肉注射。（取材自央廣網）
研究結果顯示，在首劑接種Ad5-nCoV時，霧化吸入法表現出顯著優於肌肉注射的安全性，不良反應發生率顯著低於肌肉注射。（取材自央廣網）

海南15日召開「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」新聞發布會，全球首款可吸入式新冠疫苗將於11月12日至14日在展館亮相，觀眾可現場體驗吸入式新冠疫苗的使用方法。

據網易新聞消息，全球首款吸入式新冠疫苗由中國軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司合作研發，採「霧化吸入免疫」，即採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫。

根據報導，作為全球首個霧化吸入新冠疫苗Ad5-nCoV，引起廣泛普遍關注。此前，此項臨床試驗共招募130名受試者，設計為隨機化的開放性一期臨床試驗，在武漢中南醫院開展，旨在評估霧化吸入劑型的Ad5-nCoV在18歲及以上健康成年人中的安全性和免疫原性。

這項臨床一期試驗結果在國際頂級醫學雜誌期刊「刺胳針·傳染病」上發表。研究結果顯示，在首劑接種Ad5-nCoV時，霧化吸入法表現出顯著優於肌肉注射的安全性，不良反應發生率顯著低於肌肉注射。

中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員侯利華表示，採用吸入式人5型腺病毒載體疫苗Ad5-nCoV作為加強劑，有如下優點：一是方便實施，發揮吸入式的接種途徑優勢；二是可以發揮序貫免疫法的優勢，增強細胞免疫和體液免疫；三是由於吸入式人5型腺病毒載體疫苗的劑量只是注射劑量的五分之一，可以大量節省疫苗用量用於更廣大的人群接種，這在當下全球新冠疫苗緊缺時，更凸顯其意義。

疫苗 肌肉 中國

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