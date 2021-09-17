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福建6天200確診 近半是孩童 「源頭恐來自隔離期感染」

記者林則宏／北京17日電
福建爆發Delta病毒疫情，有不少孩童遭感染。圖為幼兒有序排隊等候核酸檢測。(新華社)
福建爆發Delta病毒疫情，有不少孩童遭感染。圖為幼兒有序排隊等候核酸檢測。(新華社)

年長者一直被視為是新冠疫情的高危險族群，但福建這次因境外移入Delta病毒所爆發的疫情，6天至少200人確診，有不少孩童遭感染，波及多所學校和工廠，感染者當中一半以上為中小學、幼兒園師生和工廠員工，場所聚集性感染明顯，莆田確診者44%病患年齡不到12歲。

莆田當地鞋廠目前暫停營業，中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶稱，「疫情的源頭病例可能在集中隔離期間感染，並進而導致後續疫情發生。」

據新華社報導，福建這波疫情，除莆田外，泉州、廈門等地確診者中也有不少是12歲以下孩童，目前福建已加大對幼兒園、中小學的疫情防控力度。更有專家建議，應加快12歲以下兒童接種疫苗研發與臨床試驗。

廈門大學公共衛生學院副院長張軍表示，近期國內外有關兒童感染新冠疫情的案例增多，例如美國最近數月病例激增，其中兒童病例就占新增病例的20%以上。此外，在Delta所引發的江蘇關聯疫情中，湖北荊門本土病例中也有20%是兒童病例。

張軍表示，兒童一直是新冠病毒的易感者，儘管尚不清楚Delta是否會在兒童群體中導致更嚴重的疾病，但從全球趨勢來看，確實已導致兒童患者數量越來越多。

莆田市疾控中心主任凌龍美說，這次疫情暴露出12歲以下孩童是當前疫情防控的薄弱點。兒童免疫力不如成年人，學校人員又密集，一旦發生疫情，容易在短時間內形成較多的病例。此外，孩童的病程發展快，救治更加複雜，因此必須在疫苗接種環節實現突破，才能更有效防控疫情在這一群體的蔓延。

不過，福建泉州衛健委周四通報，當地15日新增的2例確診病例都已完成兩劑疫苗接種。

莆田市副市長胡國防表示，這波疫情疑似由一名自新加坡返回的林姓男子所引起。該名男子8月4日入境廈門後，在廈門完成14天集中隔離，8月19日返回莆田繼續進行7天集中隔離，之後再進行居家健康監測。該名男子的兩個兒子均就讀當地「鋪頭小學」。

9月10日，鋪頭小學在對學生進行10%比率的核酸抽檢時，有兩名學生呈陽性，疫調發現林姓男子為疑似疫情源頭。

新華社指出，福建這次疫情已初步確定是由Delta病毒引起，發現時已經過四代傳播。9月3日開學後，可能存在一些被感染的學生尚處於病毒潛伏期，不排除未來還會有更多確診病例被檢出。

莆田市仙遊縣縣長吳海端表示，林姓男子已完成「14+7」集中隔離，從入境至今，一直沒有出現發燒等症狀，男子的兩個兒子也一直沒有出現相關症狀，最終是透過抽檢才發現已有學生遭感染，這給基層特別是學校等特殊場所疫情防控帶來新的挑戰。

福建爆發Delta病毒疫情，有不少孩童遭感染。圖為福建醫護人員豎起大拇指鼓勵核酸...
福建爆發Delta病毒疫情，有不少孩童遭感染。圖為福建醫護人員豎起大拇指鼓勵核酸檢測的幼兒。(新華社)

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