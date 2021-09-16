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藝人被喊娘炮 網友抱不平：他有腹肌 是二級運動員

中國新聞組／北京16日電
身高183cm的甘望星是運動員出身，因參加選秀節目「創造營2021」而被大眾熟知。（取材自微博）
身高183cm的甘望星是運動員出身，因參加選秀節目「創造營2021」而被大眾熟知。（取材自微博）

中國官方近來大力整治娛樂圈，其中男藝人的「娘炮」形象屢遭批評，日前一段偶像藝人甘望星在機場被人喊「娘炮」的短片引發關注，有網友打抱不平指，甘望星是運動員出身。

來源：YouTube

觀察者網報導，身高183cm的甘望星是運動員出身，因參加選秀節目「創造營2021」而被大眾熟知。雖然他參加了選秀節目，但並未能成團出道。

甘望星近日穿著一襲花襯衫現身機場，臉上戴著口罩防疫，卻在趕路時遭到民眾大聲辱罵「娘炮」，對方更一連飆了好幾次，他剛開始聽到時，眼神露出驚訝神情，隨後便低頭假裝沒聽到謾罵而快速離開。

這一段過程曝光後，吸引許多網友討論，紛紛表示「路人也太沒禮貌」、「做個文明人不行嗎」、「在路上亂罵的不配叫人」，引起熱議。

報導指出，甘望星從小在農村長大，有著過人的運動神經，高中時憑藉田徑體育特長考入大學，還是國家二級運動員。這一次在機場被路人痛罵娘炮，有不少粉絲為他叫屈「不是長得帥就是娘炮，他有腹肌的好嗎」、「他可能可以一拳打趴你」、「來比一下運動，看你跑不跑得過他，再來說」。

報導稱，隨著官方對「飯圈」與娛樂圈的整治力度日益加大，「娘炮」一詞被多次點名批評，廣電總局堅決表明杜絕「娘炮」等畸形審美的態度。有網友在對「飯圈」治理的支持中，提出杜絕「娘炮」會否輻射面太廣的疑問，因為在日常社交中「娘炮」一詞已經超出了「飯圈」的範疇。

甘望星在機場被人辱罵是「娘炮」。（取材自微博）
甘望星在機場被人辱罵是「娘炮」。（取材自微博）

運動員 機場 口罩

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