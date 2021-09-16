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學校禁帶牛奶 2生蹲路邊連灌11盒惹議

中國新聞組／北京16日電
四川達州外國語學校禁帶牛奶入校，兩名學生被迫蹲在校門口喝掉11盒牛奶。（取材自封面新聞）
四川達州外國語學校禁帶牛奶入校，兩名學生被迫蹲在校門口喝掉11盒牛奶。（取材自封面新聞）

不少學校為不讓學生吃零食，會規定學生不准帶外食到校，四川一所外國語學校日前禁止兩名學生帶一箱牛奶進校門，兩學生被迫蹲在校門口將牛奶拆開，一口氣喝掉11盒牛奶，引發網友熱議。當地教育主管部門已約談校長，並責令學校對相關規定進行整改。

封面新聞報導，四川省達州市渠縣的達州外國語學校規定學生必須全部寄宿，兩名初一年級新生不知學校「禁止校外食物進校」規定，日前帶了一箱牛奶想進校門被拒絕，無奈下學生只能把牛奶一盒盒拆開全部喝掉，讓經過的路人、家長也看不下去，

現場影片事後被上傳至網路，大批網友紛紛替學生抱不平，抨擊學校作法太差勁、管理有問題，「正常身體喝點牛奶怎麼了」、「學校這麼做過分了吧」，也有人懷疑，校方是為了校內小吃部的生意，才會禁止學生外帶牛奶進校，因為校內開設的超市、小賣部以及學生食堂，都是「有關係的人」開的，被壟斷了。

校方表示，學校有1萬多名學生，學生在外面買的食品若是過期、霉變出現食品中毒，學校肯定脫不了干系，所以才出台這樣的規定。工作人員說，考量到食品安全才會禁止學生帶食物到校，但是水果等少量食品可以攜帶。

目前整起事件已經受到渠縣政府官員注意並處理，湖北律師袁三慧說，目前並沒有法規禁止學生帶食物進校園，學校雖有管理責任，但若用一刀切的方法，連牛奶都禁止入校，有管理不當之嫌。

四川省渠縣的達州外國語學校。（取材自封面新聞）
四川省渠縣的達州外國語學校。（取材自封面新聞）

牛奶 教育 工作

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