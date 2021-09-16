寧夏9月嬰窒息 急救後…氣管中取出1團衣服標籤

寧夏兒童醫院為9個月大的窒息男嬰急救。（取材自環球網）

寧夏回族自治區婦幼保健院（寧夏兒童醫院）日前為一個窒息的9個月大男嬰急救，結果竟在小男嬰氣管中取出了一團衣服標籤。

環球網報導，寧夏兒童醫院兒童重症醫學科主任張軍紅日前接到一通來自紅寺堡中心醫院的求助電話：「張主任，我們接診了一個9個月大男嬰，因嗆奶導致窒息，男嬰情況非常危急！」他立即通過電話遠程會診，指導當地醫護團隊實施救治，為男嬰建立了人工通氣。同時啟動了轉診轉運機制，爭分奪秒將男嬰轉運到銀川。

從紅寺堡到銀川，一路上救治持續進行著，次日凌晨2時許，男嬰終於安全入住寧夏兒童醫院兒童重症監護室。醫護人員立即完善胸部CT檢查，更換氣管插管、有創呼吸機支持給氧、氣管內沖洗引流、抗感染、保護臟器功能，很快，男嬰氣道痙攣緩解，心率下降趨於穩定，血氣結果越來越理想。

原本一切應該走向好轉，但是張軍紅發現，男嬰肺部不張體徵越加明顯，給患兒翻轉體位時總會出現氧合下降。這就很異常，如果只是嗆奶，不會出現這樣的情況。結合過往的診療經驗，從症狀反推原因，張軍紅考慮，存在氣道異物堵塞可能。

於是，兒童重症科向內鏡中心主任董建輝尋求援助，決定使用最小號的氣管鏡進行探查。果然，鏡子剛進入右支氣管開口處，董建輝就發現了一團白色異物，性質不明。

找到了異物，接下來的工作 就是將它抓取出來。但此時遇到了一個難題，能進入最小號氣管鏡工作腔道的異物抓取鉗很少使用，購置困難。可是如果氣道異物不及時取出，男嬰的肺功能將嚴重受損。

緊急之下，董建輝火速尋到了適用的異物鉗並申請緊急配送，在一個多小時的時間，解決了這個問題。

此時，呼吸科主任白永亮應邀加入到救治團隊助力，經過半小時努力嘗試，成功從男嬰氣管中取出了異物。隨著異物取出，男嬰的肺通氣數據瞬間改善，再一看取出的異物，竟是一塊衣服標籤，上邊的字跡清晰可辨。

「應該是貼在衣服上的標籤沒撕掉，男嬰不知不覺嘬進嘴巴裡，咽了下去。」張軍紅分析說。

像這樣誤吞異物的男嬰，寧夏兒童醫院時不時就能遇到，誤吞的異物既有食物，包括果凍、花生、豆子等堅果，也有玩具小零件、磁力珠等。