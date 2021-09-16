前半生不幸福 57歲中國婦逃家自駕遊 1年後不憂鬰了

蘇敏靠自駕遊治癒抑鬰。 （取材自正觀新聞）

長期AA制婚姻、吝嗇且會運用語言暴力的丈夫、「室友」般的夫妻關係…令蘇敏曾經一度想輕生。她熬到女兒成家，熬到外孫上幼兒園，終於從家裡「逃了出來」，一人一車一行囊，在2020年9月，踏上環遊中國 的旅途。一年後，57歲的她靠自駕 遊治癒抑鬰，還送千朵玫瑰給同齡女性。

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近日正在四川遊玩的蘇敏說：「自駕旅遊一年，最大的改變，應該就是心情開朗了，笑容變多了。」

正觀新聞報導，蘇敏曾多次這樣表述：「我的前半生大約是不幸福的」。

「我和老公結婚以來，經濟一直都是AA制的。家裡的車子，被老公裝了ETC，我有時候用了這個跑高速，他都要問我要錢，我感覺我們不像一家人。」蘇敏在社交平台的視頻裡，回應了很多人都問起的，她要出去自駕遊的原因。

「以前給女兒帶孩子，忍忍也就過去了，現在孩子上學了，不可能一直住在女兒家。」但和丈夫住在一起，蘇敏直言覺得很鬧心，「我跟他住在一起，不但不花他一分錢，而且還要免費為他做飯、打掃衛生、洗衣服」。她覺得一家人本來不應計較這些，但丈夫一個月退休金 人民幣4000多元（621美元），卻從來不會給她花一點，而且相處之中，丈夫常常會對她挑刺，抨擊指責她的一切行為舉止，「和他在一起生活，就是壓抑，壓力」，蘇敏稱。

據報導，各種原因的交織下，2018年蘇敏確診了抑鬰症，不想再忍受的蘇敏，想到了自駕遊。於是她開著女兒和自己一起出首付購買、自己還貸款的車子，開始了一個人的自駕遊。

一個人自駕的這一年之中，蘇敏遇到過很多困難，「比如錢花光了當月退休金還沒到帳，只能走走停停；被導航帶到過一片墓地；汽車在半途上爆胎等等」，但是她認為，這些困難都是可以克服的。

西安、四川、雲南、海南、新疆…蘇敏用了一年時間，已經走過了很多人始終計畫卻一直沒有踏足過的地方。

2021年8月底，蘇敏生出一個念頭，想要送1000朵玫瑰給沿途遇到的同齡女性。蘇敏說，像她這個年齡的女性，在年輕的時候很少能夠收到花，她希望在旅途中用送花來傳遞開心和快樂。

「很多收到花的人都很開心」，蘇敏說，有些還會回她一個熱烈的擁抱。

「出來這麼久，丈夫幾乎沒有給我打過電話」。蘇敏說，她自己出門全國各地遊玩，丈夫退休在家的娛樂則是打球、跳廣場舞等。她稱，不用面對彼此因看不慣而生氣等的壓力，「這個年紀，兩個人各自生活也許更自在。」

報導稱，環遊中國的願望，蘇敏完成了三分之一，「還有三分之二的地方我沒去過，我也會繼續在路上。」