中秋禁冷凍柚子？他實測後崩潰 像看到1大盒「內臟」

近日網路流傳一則「中秋禁忌」，內容稱千萬別將柚子拿去冷凍，引發話題。 （本報資料照片）

中秋節將近，若有吃不完的柚子該如何保存呢？近日網路上熱議「別冷凍柚子」的話題，甚至有人稱這是「中秋禁忌」，也因此吸引不少網民挑戰把柚子放到冷凍庫，看會發生什麼事情。有人在網路上分享放進冷凍庫幾天的柚子果肉照片，確實讓一片網民「嚇壞」。

一名網民日前在微博 上發文，要大家「千萬別冷凍柚子」，並附上自己實驗後的照片。照片中可以看到一大盒被冷凍過的柚子果肉，已經從半透明的黃白色，變成淡粉色，果肉也因冷凍缺乏水分而乾扁，看起來就像一大盒「內臟」。

有網友實測冷凍柚子結果，遠看與內臟相似的模樣嚇壞許多人。（取材自微博）

不少人看了留言表示：「以為是手術室切下來的組織」、「混合內臟套餐」、「救命，無法直視柚子了」、「好像得病長的疣」、「直接頭皮發麻」、「白白的地方好像蛆」；也有其他實驗的人分享口感，直呼「而且非常難吃」、「我凍過，和吃塑膠吸管沒區別」。

至於柚子不適合冷凍的原因，營養師顧中一在微博說明，由於家用冰箱的溫度通常不夠低溫 ，只要是水分多的水果，其實都不適合放入家中冷凍庫，否則可能導致食物的水分型態產生變化，進而影響嚐起來的口感，營養成分也容易流失。