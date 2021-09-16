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新冠疫情下 教育部：中秋、十一 鼓勵師生就地過節

中國新聞組／北京16日電
北京朝陽區十里堡一小區發現一疑似病例，數棟小區大樓被封閉。（取材自健康時報）
北京朝陽區十里堡一小區發現一疑似病例，數棟小區大樓被封閉。（取材自健康時報）

福建新冠本土疫情再起，已形成莆田、廈門雙傳播中心擴散，造成上百人確診。北京朝陽區十里堡也傳出疑似病例，更讓中央繃緊神經，部分小區封閉，讓居民加强防護，不要出門。為防堵疫情擴散，中國教育部防疫領導小組15日表示，全國各級學校師生中秋及十一連假「非必要不離開當地」，並「鼓勵廣大師生就地過節」。

央視報導，教育部宣布中秋及十一連假系列防疫指示，鼓勵廣大師生就地過節，引起不少民眾議論，引發今年初官方鼓動各界「就地過年」的措施，是否將重演的揣測。

教育部表示，中秋、十一假期就要來臨，從某種意義上來講，可能大家都有點鬆懈。因此這時要提醒「非必要不離開當地，鼓勵廣大師生就地過節」。各大學院校如果很多人留校，後勤保障安全這方面都要安排好。

這項通知要求，各地教育部門和學校要從嚴落實校園疫情防控措施，堅持人、物、環境同防和多病共防，壓實防控責任，認真落實開學後師生健康監測。同時嚴控大型室內聚集性活動，加強校園衛生整治和重點場所環境消毒。在「依法依規、知情、同意、自願」前提下，配合有關部門做好符合條件的師生疫苗接種工作。

通知強調，各地教育部門和學校要持續完善應急處置機制。按照屬地管理原則，爭取當地黨委和政府統籌支持，並要與衛生健康、疾控等部門和醫療機構協同開展多場景、實操性應急演練，增強及時啟動預案、果斷處置突發疫情能力。

這項通知要求，各地教育部門和學校要深刻認識當前教育系統疫情形勢，將疫情防控作為頭等大事，堅決防止鬆勁情緒和麻痺思想，查找封堵學校疫情防控短板漏洞，加強監督檢查，更加科學、更加精準、更加有效落實各項防控措施，堅決築牢校園疫情安全防線。

通知強調，各地教育部門和學校要著力強化重點人員摸排監測。嚴格防範疫情輸入校園，健全家校協同防控機制，落實家校協同防疫措施，細化師生及其共同居住人員健康監測，著力阻斷病毒從家庭、社會向學校傳播風險。

教育部 疫情 防疫

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