未婚性行為記過 高校嚴管惹爭議

網上引起爭議的大連理工大學學生手冊。(取材自封面新聞)

大學生發生未婚性行為「嚴重到記過」？近日大連理工大學研究生學生手冊中的一條規定「學習期間發生未婚性行為者，給予記過以上處分」引發熱議。經調查，不只大連理工大學，浙江大學、復旦大學、華中師範大學等都有相同規定，另還有多所大學禁止宿舍留宿異性。

封面新聞報導，2003年一所重慶大學曾有學生因懷孕而被開除，學生訴至法院後被駁回。

報導指出，網傳的研究生手冊內容隨著年代變化有刪減，但核心內容不變。大連理工大學2016年發布的最新版本中，寫著「學習期間發生未婚性行為者，給予記過以上處分」；浙江大學規定「學生發生非婚性行為，給予記過或者留校察看處分」。

華中師範大學「在寢室留宿異性、在異性寢室留宿、在校內外與異性非法同居，給予記過及以上處分，情節嚴重者，開除學籍」；中國 地質大學「學生宿舍異性同宿、公共場所發生不正當性行為者，留校察看處分，影響惡劣者開除學籍」；武漢 理工大學「在學生宿舍男女同床者，或留宿異性宿舍，留校察看處分」。

著名性學家彭曉輝認為，未婚成年人發生性關係是個人權利，但學生應遵守學校規定，學校制定這樣的處分條例是為應對「產生負面影響的事件」。

彭曉輝說，沒有任何法律禁止未婚成年人的性行為，但學校對道德、紀律要求較嚴格，性行為是成年未婚學生的權力和私事，在沒有造成負面後果的情況下，學校一般不會主動介入，「但是宿舍留宿異性，或者在公共場所發生性關系，這是不對的，理應受到處罰」。