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排球女將孫文靜高調出櫃 主流媒體忽略

中國新聞組／北京15日電
孫文靜（右）高調示愛女友。（取材自微博）
孫文靜（右）高調示愛女友。（取材自微博）

中國女子排球女將孫文靜近日在社交媒體上公開「出櫃」，勇敢對女友示愛：「她在那裡什麼都不用做，我就一次次淪陷，是我的全部，是一年又一年。」這是繼女足前鋒李影宣布女友身分後，又一位運動員高調出櫃，引起網民熱烈討論。

媒體報導，孫文靜出手闊綽，一年內給女朋友送豪車和房子。她的女友曾曬出房產證和豪車並寫道，「覺得以前談戀愛收到的那些LV、香奈兒真的都弱爆了，又是我靜崽滿足我貪財好色的一天。以及，距離我們的所有目標，在穩步一年又一年地實現著。」

中國排球女將孫文靜。（取材自微博）
中國排球女將孫文靜。（取材自微博）

出生於1994年的孫文靜是第12屆全運會女子排球青年組冠軍成員，曾隨隊獲得過2018-2019賽季中國女排超級聯賽冠軍。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，一名上海女性企業家陳女士表示，她曾見證九十年代以來中國同性戀環境的演變，從過去的絕對禁忌到如今的起伏不定，孫文靜未來的命運走向還未可知。「中國的女運動員生活在一個比較單純的環境裡，年紀比較小，未必明白出櫃可能帶來什麽影響。這種少年豐富的愛的勇氣，讓我希望祝福她……但當下開始反娘炮，我覺得會逐漸進入更保守的一個階段。如果要懲罰她，根本可以不露聲色。」

孫文靜的出櫃消息被主流媒體忽略，但是收到很多網友的好評，「祝百年好合」、「好勇敢，好登對」、「希望她們不要和李影一樣面對被消聲的結局。」

中國 運動員 同性戀

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