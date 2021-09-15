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不倒翁姐姐擔任火炬手 被指「網紅」不配

中國新聞組／北京15日電
不倒翁姐姐擔任全國運動會火炬手。（取材自西部網）
不倒翁姐姐擔任全國運動會火炬手。（取材自西部網）

第十四屆全國運動會、第十一屆全國殘運會暨第八屆全國特奧會火炬傳遞活動最後一站在陝西西安舉行，其中「不倒翁小姐姐」馮佳晨擔任第8棒火炬手，不過有網友質疑：「她只是個網紅，有資格做全運會火炬手嗎？」

香港01報導，馮佳晨是西安大唐不夜城街頭扮演「唐妞」不倒翁的演員，藉助不倒翁裝置做著驚險卻輕盈的動作，宛如驚鴻仙女而迅速成為網紅，被稱為「不倒翁小姐姐」。

自2019年7月起，馮佳晨就在網上暴紅，其招牌動作「大唐女子絕美牽手」更是引來大量遊客排隊一小時以近距離觀看。

大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」，吸引遊客蜂擁觀賞。（視頻截圖）
大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」，吸引遊客蜂擁觀賞。（視頻截圖）

馮佳晨擔任全運會火炬手的消息引起關注，一度衝上了微博熱搜，評論區卻出現了對馮佳晨的質疑：「她不是網紅嗎」，「選火炬手的標準是什麼？」

但也有不少網友反駁，指馮佳晨為西安旅遊業作出了巨大貢獻，擔任火炬手是應該的。西安當地媒體報導，馮佳晨作為「陝西文旅推薦使者」，積極參與公益表演，幫助力西安文旅產業發展。

此外，馮佳晨也在近日發布的2021「西安好人榜」中被評為「敬業奉獻好人」。推薦詞中提到，她總能勝任各項演出任務，被親切地稱為「大唐不夜城的一塊萬能磚」。

馮佳晨能走紅，靠的不只是一張漂亮的臉蛋，更在於辛勤耕耘，要想扮演好「不倒翁小姐姐」，同樣需要專業的技能與艱苦的付出。馮佳晨做全運會火炬手，不僅有資格，還能給其他城市一些借鑒與參考。

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