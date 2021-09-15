三上悠亞穿深V漢服辣舞 為何引發中國網友舌戰?

「日本國民AV天后」三上悠亞，在微博上傳穿「漢服」熱舞的短視頻，遭批辱華。（取材自Instagram）

從日本 偶像女團SKE48出道、之後轉戰AV界，有「日本國民AV天後」之稱的女優三上悠亞，日前於微博上傳穿著「深V漢服」熱舞視頻，引發許多中國 網友不滿、批「辱華」；不過不是所有中國網友都義憤填膺地譴責三上悠亞，更多人覺得太無限上綱，「這就辱華？」反嗆「別多管閒事」。

來源：YouTube

香港01報導，雖然三上悠亞在視頻上寫道「漢服很可愛」，但有網友不認為她穿的衣服是「漢服」：怒批：「中國上下五千年的文化歷史，教的是禮義廉恥、忠君愛國、上孝下親，沒有這種穿法。」

但還是也不少中國粉絲看了大讚「愛死你了，真美」、「這是我見過最美的漢服了」、「好看，建議多穿穿」、「「不穿也可以」。

報導指出，三上悠亞並非首位把漢服穿得如此「色情」的人，但無論是在中國的漢服圈，還是亞洲其他地區的漢服愛好者，都非常排斥把漢服穿得衣衫不整、大露乳溝，或是故意搔首弄姿、將漢服穿得充滿性暗示。

而漢服同好們之所以如此倡導，是因為另一件曾與色情畫上等號的華人婦女服裝「旗袍」。

報導說，1960年上映的好萊塢電影 「蘇絲黃的世界」（The World of Suzie Wong），電影女主角蘇絲黃是個香港妓女，她在片中總是穿著緊貼、凸顯身體曲線、開高衩的旗袍。透過影視宣傳下，旗袍在歐美、日本人的眼中就不再是單純的華人女性服飾，所以大部分的漢服愛好者，並不希望漢服走到跟旗袍一樣的境地。