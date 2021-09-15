整場僅1人看 抗美援朝電影排片慘 導演：不會跪求支持

電影「1950他們正年輕」海報。（取材自觀察者網）

一部記錄「抗美援朝」老兵口述歷史的電影「1950他們正年輕」正在中國 上映，但該片自本月3日上映至今，票房還賣不到500萬人民幣（約18萬美元），且在電影院 的排片比率僅占1%。但該片導演 表示，絕不會像其他導演開直播「跪求排片」，即使電影排片快歸零也不會，「這些爺爺奶奶們71年前都沒有跪，我更不能跪」。

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觀察者網報導，「1950他們正年輕」受題材、體裁等各方面原因限制，票房表現不佳。該片是中國目前唯一一部公映的抗美援朝紀錄片，本月初搭著南韓第八次向中方移交在韓中國人民志願軍烈士遺骸及遺物的時事，在院線上映。片中有26位平均年齡接近90歲的抗美援朝老戰士，口述戰火下的經歷。

該片甫上映就在豆瓣評分拿到9分，熱門評論也幾乎清一色是五星打分，但也可以看到評分留言提到「這是我今年看過的最好的片子，但全場只有我一個人」。

隨著上映時間拉長，「1950他們正年輕」在影院的排片占比遞減。據「燈塔」專業版的數據顯示，13日該片場次僅有3345場，排片率低至1%，與好萊塢大片「失控玩家」（Free Guy，台譯脫稿玩家）25%左右的排片率相距甚遠。上映11天後，該片的票房也僅有436.9萬元人民幣。

報導指出，片方其實曾向全國院線刊出一封公開信，懇請各個院線能夠再給一次機會支持排片。此後，網路上有不少大V、影評號幫忙轉發宣傳，也有民眾組織包場活動，電影「我不是藥神」的導演文牧野等同業也加入宣傳。

該片導演宋坤儒日前也發表長文，呼籲各方給予電影更多的支持，他也提到之前曾有紀錄片導演跪求排片的現象，他也很想這樣做，但「這個電影很特殊」，「這些爺爺奶奶們71年前都沒有跪，我更不能跪，我一定得替他們站著」。

報導稱，在宋坤儒發文隔天，國家電影局便要求下屬的5000多個「人民院線」影廳，從14日開始的兩周內，每天排映「1950他們正年輕」不少於三場有效場次。