對數學過敏？ 9歲女童做功課眼就疼 網打趣：辣眼睛…

女童碰到數學作業時，發生眼睛紅腫、起小疙瘩的症狀。 （視頻截圖）

數學這門科目是不少人的學習弱點，甚至有人患上「數學恐懼症」。浙江寧波一名9歲女童今年開學後，每次做數學功課時都會眼睛過敏 ，又疼又癢。女童母親表示，女兒做其他科目的功課時完全沒有問題，做數學功課時激發過敏可能是心理問題。

香港 01報導，女童母親葛女士上傳影片表示，女兒只要做數學功課，「眼睛四周部位就過敏、長小疙瘩⋯⋯」，甚至短短幾天就已經過敏數次，更特地到醫院配藥。

葛女士表示，女兒的眼睛愈揉愈紅腫，甚至腫到睜不開，連學校門口的人臉識別 機都無法辨認，而最嚴重的一次甚至隔了一晚上都沒有消腫。女童就醫後，醫生表示是過敏，發作時滴藥即可；而葛女士認為，女兒本就是過敏體質，但是同時因為不懂得做數學功課，感到恐懼，「心理因素比較大，才導致眼睛過敏」。

網友對此熱烈討論，「好慘啊，能怕到啥程度才能應激成這樣？」、「這還得看看心理醫生，需要專業疏導」，還有人打趣說「數學題辣眼睛」。此外，還有網友認為葛女士在女兒遇到問題時，認真想方法為她解決，而非先入為主認為女兒只是想逃避功課，「我如果說我做作業的時候不舒服，爸媽只會說我矯情」。

「數學恐懼症」（Math phobia）是指有人對數學感到恐懼、緊張和焦慮，患者面對數學時會退縮及缺乏信心，生理上容易緊繃和頭暈症狀，心理學家認為數學恐懼症很可能是自小形成，是由不當的學習過程產生的經驗而形成。