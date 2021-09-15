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空汙別來…湖南小伙9個月遊51城 拍萬張美麗天空

中國新聞組／北京15日電
曾材拍摄的「日照金山」。（取材自紫牛新聞）
曾材拍摄的「日照金山」。（取材自紫牛新聞）

湖南小伙曾材去年參加高中同學聚會時，發現高中畢業照上一張張青春笑臉背後，是灰濛濛的天空。與同學們以此為契機暢聊了關於空氣汙染等問題後，他突發奇想，要去全國各個城市拍下不一樣的天空。於是從今年1月起，他背起相機，去各地旅行拍照。到9月13日，他已經去了51個城市，拍到上萬張關於天空的照片。

紫牛新聞報導，他13日說：「每個城市都能拍到不一樣的天空美景，包括星空與彩霞，都十分驚艷。與此同時，我感覺各地的空氣質量越來越好，有些地方已經接近兒時家鄉的那種感覺。」

曾材是邵陽人，在長沙工作。報導說，高中同學聚會第二天，曾材就去了海南萬寧。「萬寧位於海南島東南部，屬於熱帶氣候，經常下雨，傍晚天晴之後，空氣非常通透，景色非常好，很容易出現火燒雲，拍出來的天空照片非常艷麗。」

他曾兩次去過烏魯木齊和昆明，北京、西安、喀什、麗江、大理、三亞等城市他也都去了，拍攝了上萬張照片。

今年1月，他去香格里拉，他想拍夕陽照在雪山上的奇景「日照金山」。「剛到目的地的時候，烏雲密布，那天晚上我很失望，但是又特別想拍，所以一夜不停地刷天氣預報，想知道雲層會不會退散，一直刷到凌晨4時才睡，定了5時半起床的鬧鐘。」曾材說。

鬧鐘一響，曾材立刻爬起來，出門看天氣，幸運的是雲層已經散了。早上6時，他架好機位，到了6時零7分的時候，雲團又聚到了一起，遮住了梅里雪山的主峰，最終他還是沒有看到「日照金山」的全貌，非常遺憾。

曾材已去中國51個城市，拍下不一樣的美麗天空。（取材自紫牛新聞）
曾材已去中國51個城市，拍下不一樣的美麗天空。（取材自紫牛新聞）

去一個地方之前，他會提前做攻略，特別關注天氣情況、景色奇觀、拍攝位置等信息，提前做好準備。但到真正拍攝的時候，他仍然感覺有點手忙腳亂，因為一個景色的最佳時機可能只有十幾分鐘，所以拍攝時他整個人都處於高度緊張的狀態。

目前他最滿意的作品是在老家邵陽拍的，那一天剛好下雨，雨過天晴之後，空氣變得非常通透，只有一點點雲層籠罩著太陽，傍晚的天空在夕陽的映射下變得一會兒紅，一會兒黃，非常好看。

曾材的目標是去100個城市，目前行程過半，總飛行里程超過6萬公里，還有很多地方是乘坐動車去的，每個城市都能拍到不一樣的天空美景，包括星空與彩霞，都十分驚艷，未來想拍出更多好作品與大家分享。

北京 空氣汙染 工作

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