4親生子女撫養推三阻四…200萬拆遷款 杭州奶奶給養女

圖為示意圖。（本報資料照片）

杭州83歲的黃奶奶拿到200萬元（人民幣，下同，約31萬美元）拆遷款，她膝下有四名子女，但平時照顧她的卻是養女。她想把遺產留給養女，四個親生子女極力反對，讓黃奶奶好生苦惱。

都市快報報導，黃奶奶第一任丈夫早年因病去世，留下三女一兒，全靠她賣菜養大。好不容易把子女都撫養成人，一個個成了家，她發現，自己卻「無家可歸」了。

她原本住的房子留給了小兒子，但提到贍養問題時，小兒子卻說，「母親應該在子女家輪流住，光靠自己一個人不行」，三個女兒對此也是推三阻四。

最後，大女婿提議，讓黃奶奶「再找個伴」。就這樣，經人介紹，黃奶奶認識了喪偶的吳爺爺。吳爺爺沒有生育，和前妻領養了女兒吳曉（化名）。

二老結婚後，黃奶奶住到了吳爺爺家，吳曉時不時來探望，陪他們聊天說笑，給他們買菜送藥，十分關心。黃奶奶說，這個沒有血緣的養女，反倒讓她感受到了久違的親情和溫暖。

今年年初，他們所在的社區開始回遷安置，按照規定，兩人均可享受安置補償。商量後，吳爺爺選擇了一套60平方米的安置房，黃奶奶則選了200多萬元的補償款。

消息一傳開，鮮少走動的兒女們一下子「熱絡」起來，隔三岔五上門探訪，搶著要把黃奶奶接回去照顧。

為了接她回家，幾個子女甚至勸說她和吳爺爺離婚，吳爺爺被他們氣得不輕。迫於無奈，二老來到司法所求助，想要分配好財產，重新恢復平靜的生活。

按照黃奶奶的意思，是將財產先交到養女吳曉手中，再酌情分出一些給幾個親生子女，沒想到引起家庭風暴 。

最終經協商，黃奶奶先拿50萬元平均分給五個子女，另留給吳爺爺30萬元，剩餘款項由黃奶奶自由支配。黃奶奶去世之後，遺產一半由吳曉繼承，一半由四個親生子女平均繼承。