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人、象、雨林共生 雲南千畝「大象食堂」開飯啦

中國新聞組／北京14日電
鄧亞萍以網路直播的方式為「大象食堂」籌款。（取材自春城晚報）
鄧亞萍以網路直播的方式為「大象食堂」籌款。（取材自春城晚報）

雲南西雙版納一個1000畝的「大象食堂」開業了，裡面粽葉蘆、芭蕉任食，還為牠們準備了生理必需的食鹽。「乒壇女皇」鄧亞萍當起了「象媽媽」，她受邀以網路直播的方式為建設人、象和雨林共生的新型「大象食堂」籌集善款。

來源：YouTube

香港文匯報報導，「大象食堂」全稱是亞洲象食物源基地，此次建設的基地位於西雙版納州景洪市境內的大渡崗鄉、景訥鄉、勐旺鄉，這幾個鄉此前都有過亞洲象活動的軌跡，景洪市自然保護區管護局副局長查偉表示，「大象食堂」在選址時就是按照亞洲象的活動軌跡，選在亞洲象必經之路、有空曠區域的國有林地實施。

項目於2020年12月啟動建設，2021年5月建設完成，總投資100萬元（人民幣，下同，約15.5萬美元），改造和建立亞洲象食物源補給區1000畝，項目於8月下旬通過考察驗收，隨後投入使用。

野生亞洲象群。（取材自景洪市林草局）
野生亞洲象群。（取材自景洪市林草局）

查偉表示，基地內種植了亞洲象喜食植物：粽葉蘆340畝、芭蕉330畝，目前這些植物長勢良好，成活率達96%。與此同時，在食源地附近還建了5個硝塘，向裡面投入食鹽，滿足亞洲象對食鹽的生理需求。

另外，鄧亞萍一行9日到野象谷，首先探望剛剛被救助回來的小象「龍龍」，親手調製羊奶粉餵食，在「象爸爸」熊朝勇指導下給 「龍龍」測量體溫，並親密互動。又按照「象爸爸」們平時的工作流程，對亞洲象「然然」，小象「小七」進行野化訓練。

報導稱，在直播中，鄧亞萍講述了很多當地保護救助亞洲象的感人故事，給觀眾呈現一堂關於亞洲象保護和熱帶雨林的科普知識課。鄧亞萍此次直播活動，是「小象未來成長計畫」的一部分，據西雙版納州熱帶雨林保護基金會名譽理事長曹孟良說，20年前的亞洲象保護，主要是防止人為的獵殺；如今隨著亞洲象種群的增加，已經轉為著重解決大象的口糧和創建人象共生的和諧生態環境問題。

鄧亞萍以網路直播的方式為「大象食堂」籌款。(取材自春城晚報)
鄧亞萍以網路直播的方式為「大象食堂」籌款。(取材自春城晚報)

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