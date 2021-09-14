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李懷峰「家的味道」 獲美食攝影界奧斯卡

中國新聞組／北京14日電
「家的味道」除了有食物的味道，也表現出一家人團聚的情感。（取材自BBC／李懷峰提供）
「家的味道」除了有食物的味道，也表現出一家人團聚的情感。（取材自BBC／李懷峰提供）

53歲的中國攝影師李懷峰「土家窯園」系列作品中的「家的味道」獲得國際美食攝影大獎，也讓中國的美食文化和傳統的窯洞生活走入更多人的視野。

BBC報導，李懷峰以「家的味道」贏得了2021年「粉紅女郎年度美食攝影家」（Pink Lady Food Photographer of the Year 2021）的稱號；粉紅女郎美食攝影獎被譽為「美食攝影界的奧斯卡」。

李懷峰說，「中國人特別講究吃，尤其是家庭團聚的時候，一定是共同享用美食，用吃來維繫家庭感情也是最自然的方式。」

李懷峰回憶，「家的味道」是2016年10月他在山西黎城的傳統窯洞中拍攝的，照片表現出溫馨自然的家庭時光。

講起拍攝過程，李懷峰清楚地記得，當時最困難的就是如何才能捕捉到孩子自然的神情。因為當天正好是這位媽媽的父親的生日，全家人包餃子凖備給姥爺過生日。

「我經過主人同意之後進入窯洞裡拍攝他們一天的生活。但是，對他們家那位小女孩子來說，我畢竟還是一個陌生人，她始終沒辦法自然地面對鏡頭，前後花了不少時間才熟悉我在她家裡的存在。」「等到按下快門捕捉到這張相片的時候，餃子都已經差不多包完了，男主人也開始把餃子下鍋煮，而姥爺還在外面收拾農作物還沒回家。」

李懷峰說，「我第一次來到山西黎城就感覺當地人特別友善，特別純樸。只要你以禮相待，當地人就會把你當自己朋友，甚至像家人一樣的熱情招待。」

近年來，越來越多的窯洞人家搬進了新建的磚房。李懷峰說，現在在窯洞生活的人家越來越稀少，年輕人都往大城市裡跑，只剩下老小還留在窯洞。他擔心如果再不記錄下來，很快地，窯洞生活的傳統就會消失在歷史裡面。

因此，李懷峰決定要將傳統的窯洞人家生活方式用鏡頭記錄下來，製作出「土窯家園」攝影系列作品。

李懷峰在窯洞的拍攝現場。（取材自BBC／李懷峰提供）
李懷峰在窯洞的拍攝現場。（取材自BBC／李懷峰提供）

攝影 美食 中國

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