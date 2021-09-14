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北京環球影城20日開園 首日標準票1分鐘搶光

中國新聞組／北京14日電
北京環球影城門票14日正式開售，引發搶購。圖為2021年9月4日民眾戴著口罩走過北京環球影城入口附近的一個廣場。(美聯社)
北京環球影城門票14日正式開售，引發搶購。圖為2021年9月4日民眾戴著口罩走過北京環球影城入口附近的一個廣場。(美聯社)

北京環球影城門票9月14日正式開售，遊客可透過環球度假區官方APP、阿里小程序、微信小程序、飛豬官方旗艦店等管道以及21家官方授權合作夥伴平台，購買9月20日至12月13日期間的指定單日門票。開票1分鐘後，環球度假區飛豬官方旗艦店的9月20日標準票即告售空。

新京報報導，北京環球度假區將於9月20日中午12點正式開園，門票則於14日凌晨零時正式開賣。開票前，不少遊客戲紛稱「拚手速的時刻到了」，也有人擔心熱門日期的票會「秒沒」。而在零點開賣瞬間，環球度假區官方APP始終顯示「暫時無法加載」，小程序也同樣。在不斷刷新後，00:01時，環球度假區飛豬官方旗艦店顯示，9月20日標準票已無法購買。

北京環球影城門票開賣，同樣引爆官方合作夥伴平台。在「去哪兒」平台上，開售僅1秒即售出首張門票，去哪兒旅行APP北京環球度假區頁面訪問量瞬時增長超20倍；開售半小時內，中秋期間門票就「秒光」，無限次優速通也已售罄。

北京環球影城門票采用四級票價結構，推出淡季日、平季日、旺季日和特定日門票，標準票價格分別為418元、528元、638元和748元。據官網信息，北京環球影城自9月20日至10月1日的票價均為638元，10月2日至6日票價為748元，10月7日回落至638元。

據了解，北京環球影城除了指定單日門票外，單日單次和單日無限次的環球優速通以及環球影城大酒店、諾金度假酒店也同步開啟預訂。截至9月14日1時13分，飛豬官方旗艦店顯示，9月的單日單次環球優速通已全部售罄，9月至10月的單日無限次環球優速通全部售罄。

北京環球度假區的「搶票瘋」，也可望帶動度假區附近酒店的業績。去哪兒數據顯示，截至9月14日0時30分，北京環球度假區附近酒店搜索量比前一時增長超7倍。

報導指出，即將在9月20日開園的是環球度假區，預計年接待遊客超過1000萬人次。待三期項目全部建成後，預計年接待遊客超過3000萬人次，將成為全球規模最大的環球主題公園度假區，年營業收入可達數百億元人民幣，並可帶動百餘個行業直接或間接受益。

北京 環球影城 開票

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