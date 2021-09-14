反壟斷…官方禁屏蔽網址連結 微信、淘寶表態支持

工信部要求網路巨頭不得藉由相互屏蔽網址連結的方式競爭，微信、淘寶表態支持。（取材自微文庫網站）

中國 大型網路科技平台間相互屏蔽網址連結並不是新鮮事，「微信 系」與「淘寶系」多年前就相互限制彼支付連結。工信部13日要求平台不得藉由相互屏蔽網址連結的方式競爭，17日前必須限期改善。整改消息一出，科技股價紛紛下挫，騰訊、阿里巴巴與字節跳動等互聯網巨頭紛紛表態支持互聯互通。微信、淘寶將迎來「大和解」令網友期待不已。

紅星新聞報導，工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國提到，保障合法的網址鏈接正常訪問，這是互聯網發展的基本要求，無正當理由限制網址鏈接的識別、解析、正常訪問，影響了用戶體驗，也損害了用戶權益，擾亂了市場秩序。

工信部要求騰訊、阿里巴巴等巨頭整改，微信、淘寶將迎來「大和解」。(取材自成都商報／視覺中國圖)

工信部要求企業按照整改的要求，9月17日前必須按標準解除。務實推動即時通信屏蔽網址鏈接等不同類型的問題，能夠分步驟、分階段得到解決。 他指出，下一步，工信部還將聚焦重點整治問題。對於整改不徹底的企業，工信部也將依法依據採取處置措施。

對此，騰訊回應將在安全為底線的前提下，分階段、分步驟地實施。 阿里巴巴也稱「互聯是互聯網的初心，開放是數字生態的基礎」，將按照工信部相關要求，與其他平台一起面向未來，相向而行。

字節跳動也表示將認真落實工信部決策，並呼籲所有互聯網平台行動起來，不找藉口，明確時間表，讓用戶真正享受到互聯互通的便利。

報導指出，互聯網的屏蔽與限制始於騰訊與阿里巨頭對抗。例如，從淘寶分享一個商品給微信好友，需要在淘寶覆制商品鏈接-打開微信好友對話框-粘貼鏈接-微信好友覆制鏈接-打開淘寶-彈出商品頁面，一共需要6步。

對於封殺微信的原因，淘寶給出的理由是微信有安全漏洞，當時外界的解讀為，微信的日漸壯大已經危及到了阿里的城池，阿里此舉，是為了防止流量「出逃」。阿里系的新浪微博、酷盤、蝦米音樂也都紛紛響應。

微信也從震驚中反應過來，停止將淘寶相關鏈接導向淘寶網站。2013年7月26日，微信主動出擊實施封殺微信營銷帳號，這其中不乏有80萬粉絲的公眾號，其中大多數是淘寶賣家，微信還向用戶發出建議取消關注的通知。

去年8月，字節跳動旗下抖音 宣布，直播將禁止第三方平台來源商品，不再支持淘寶、京東等第三方鏈接商品。

美國之音引述上海商務諮詢公司AgencyChina研究與戰略經理諾里斯（Michael Norris）的話說，「中國花園的圍墻被強制打開縫隙有可能改寫中國數字廣告和電商環境。」他認為，所有的眼睛都會盯著騰訊，看它向微信、阿里巴巴和抖音開放後的情況。