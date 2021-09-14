10億人個資一把抓…螞蟻不願共享 逼得官方下重手

中國擬分拆支付寶，目的是掌控其手上的10億人個資。(Getty Images)

中國 官方出手要求螞蟻集團 與國有企業合資成立一家信用評分公司，目的就是要來取代螞蟻集團之前成立的信評系統「芝麻信用」，這樣將使官方能完全掌控支付寶 10億會員的「食衣住行育樂」等各種消費數據。

中國官方原本就掌控民眾各種信貸數據，中國人民銀行所打造的個人徵信系統早在2006年就上線營運，中國人民銀行徵信中心主任張子紅今年1月透露，截至去年底，人行徵信系統共收錄11億名自然人、逾6000萬戶企業及其他組織徵信訊息。

不過，人行徵信中心只負責收集、記錄商業銀行上傳的消費者信用訊息，對於金融機構所開發的網路業務、網路徵信機構或大數據公司的網路業務範圍並未完全納入，也使業務責任界定難。

過去十多年來，像螞蟻這類的金融科技公司，大量提供民眾借貸服務，甚至在網路購買各種商品，業者收集到數據多半保存在自己系統，並成為行銷及擴大市占率利器，官方一直無法掌握。

中國官方早對這些業者的數據虎視眈眈，在人行主導下，2018年成立百行徵信，是中國第一家獲個人徵信業務經營許可證的公司，百行徵信股東除官方外，還有螞蟻和騰訊等八個民營徵信機構股東，但螞蟻和騰訊一直不願將旗下芝麻信用和騰訊徵信的數據拿出來共享，逼得中國官方決定下重手，分拆支付寶。