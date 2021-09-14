中國擬分拆支付寶 確保螞蟻「聽黨的意見」

金融時報引述知情人士報導，中國正尋求分拆螞蟻集團的支付寶，和為這個集團旗下貸款事業另創應用程式（App）。（路透）

中國 監管機構正計畫分拆螞蟻集團 的熱門支付應用App支付寶，並為螞蟻的貸款 業務另創一個獨立的App，將用戶數據交給一個全新、部分畫歸國有的信用評分合資公司。

英國金融時報報導，中國監管機構在今年4月，已要求螞蟻集團將貸款業務「花唄」及「借唄」的後端與其他金融業務分開，並且引入外部股東，監管機構希望這兩項業務分拆，成立一個獨立App。花唄類似傳統信用卡，借唄則提供小額無擔保貸款。

知情人士說，螞蟻也將把支撐其放款決策的用戶數據，交給一家新的信評合資公司；該合資公司將為部分國有，並且暫時由阿里巴巴創辦人馬雲的團隊經營，但螞蟻主管也擔心未來可能失去掌控權。知情人士說：「政府相信大型科技公司的壟斷權來自於對數據的掌控，因此想終結這個局面。」

不過螞蟻集團與監管機構對這家合資企業的控制權有不同看法，但雙方6月同意讓浙江旅遊投資集團等在浙江的國有企業將持有多數股權。

螞蟻與浙江省旅遊投資集團各持有這家新公司35%的股份，其他有政府背景的合作夥伴包括浙江電子口岸有限公司和杭州市金融投資集團。

知情人士指出，浙江省政府也協助螞蟻集團，支援讓當地國企成為螞蟻的新合作夥伴。

一名中國人民銀行（中國央行）前官員表示，螞蟻和浙江省相互建立信任，因此螞蟻在決定新合資企業的運作方式方面擁有很大的發言權，但這項安排也將確保螞蟻在關鍵決策方面「聽黨的意見」。