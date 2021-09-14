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這油槍愛作怪 1年擊中杭州男下體2次 網笑：被看上

中國新聞組／北京14日電
杭州男提供去年的監控畫面，他加油時油槍「彈槍」，汽油弄髒了他衣服和車。（視頻截圖）
杭州男提供去年的監控畫面，他加油時油槍「彈槍」，汽油弄髒了他衣服和車。（視頻截圖）

杭州1名男子到加油站加油時，油槍突然從油箱彈出，直接擊中他下體，男子被噴到全身汽油，還導致下體受傷。這已是同一把加油槍第二次突然彈出，男子質疑油槍有問題要求加油站賠償。未料事件引來網民爆笑，「這把油槍看上你了」。

香港01報導，杭州男子向媒體投訴，稱8月29日晚去1個中石化加油站加油時，被彈出的油槍擊中私密部位。當時車子的油箱口對準加油機，女職員將油槍插進去後，按下開關轉身就走。小吳站在一旁等待，突然感到一陣疼痛，原來是油槍彈出來打中他，「彈出來的時候，那把油槍還是開著的」，噴到他全身都是汽油。

女職員馬上叫小吳清洗身上汽油，但小吳批評油站的洗手台太低，根本沒法沖到身體，更加沒有水管提供。小吳打電話找爸爸求助，馬上送院檢查，發現原來自己的下體被油槍擊中，幸好只是外傷，醫藥費要700多人民幣，油站負責人後來直接給了他1000元人民幣。

小吳回家洗了很多次澡，身上的汽油味才淡了點。他又表示這並不是那把油槍第一次「彈槍」，去年10月他去加油時，職員用同一把油槍，也是插槍後轉身，油槍同樣彈出，弄髒他衣服和車。他批評該油站同一把油槍一年之內2次彈出情況並不尋常，要求油站提供2萬元精神補償，並已向有關當局通報事件。

報導指出，油站的站長認為，汽油的確噴到小吳身上，但認為油槍未有擊中他，而且職員已馬上叫客人清洗。站長稱，他們開了20年從未試過油槍彈出打中人，懷疑是小吳的車油箱口向上翹，油槍進去時有股壓力，導致油槍彈出來。

事件在網上卻引來一陣爆笑，許多人笑稱是真的「擊中要害」，說小吳和油槍之間「一定是什麼特別的緣份」、「這把油槍看上你了」。有網民批評油站原本已給小吳醫藥費，竟然還不承認打到人，「不過2萬塊的精神賠償法院是不會支持的」。但亦有人認為如果小吳只要不下車看加油，就不會被油槍擊中。

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